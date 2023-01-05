الامارات | سمكة تونة تباع بـ 273 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت سمكة تونة بأكثر من 270 ألف دولار، اليوم في مزاد طوكيو التقليدي لمناسبة العام الجديد، أي ما يقرب من ضعف سعر السمكة الأغلى ثمناً العام الماضي، لتكسر بذلك المنحى التراجعي السائد على صعيد الطلب منذ بدء الجائحة.

ودفع مطعم "أونوديرا" للسوشي الحائز على نجمة ميشلان، وتاجر الجملة الياباني "يامايوكي"، 36,04 مليون ين (273 ألف دولار) مقابل سمكة تونة زرقاء الزعانف تزن 212 كيلوغراماً وتم اصطيادها من سواحل مقاطعة أوموري في شمال اليابان، في المزاد الذي أقيم في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو.

هذا الرقم أدنى بكثير من السعر القياسي المسجل عام 2019، لكنه يعكس انتعاشاً للمزاد الرمزي بعد ثلاث سنوات من انخفاض الأسعار.

وقال كبير الطهاة في مطعم "أونوديرا" أكيفومي ساكاغامي للصحافيين بعد المزاد إن السمكة المباعة "تتمتع بكل صفات التونة الجيدة".

وأضاف "لقد مررنا بسنوات من الكآبة (خلال الجائحة). آمل أن نتمكن من جلب السعادة للجميع من خلال استغلال فرص كهذه".

وكان وصل سعر التونة الأغلى في مزاد العام الماضي إلى 16,88 مليون ين فقط، وهو ما عزاه مراقبون إلى الطلب الضعيف مع اجتياح موجة من كوفيد اليابان في أوائل عام 2022.

ويشكل أول مزاد خلال العام في سوق تويوسو للأسماك تقليدا هاما في اليابان يستقطب سنويا أعدادا كبيرا من باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب المطاعم.

وقد هيمن كيوشي كيمورا الذي يلقب نفسه "ملك التونة"، لسنوات طويلة على هذا الحدث الرمزي الذي يمنح الفائز فيه مقداراً كبيراً من الدعاية. ودفع صاحب المطاعم هذا مبلغاً قياسياً بلغ 3,1 مليون دولار في عام 2019.

لكن كيمورا انكفأ في السنوات الأخيرة، في ما عزاه إلى تأثير الجائحة.