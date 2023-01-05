الامارات | تعرف إلى أغنى الحيوانات الأليفة في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع All About Cats عن قائمة أغنى الحيوانات الأليفة في العالم، وتتراوح ثرواتها بين 1.5 مليون دولار و500 مليون دولار، وذلك كما ذكرت "روسيا اليوم".

وحسب موقع All About Cats، فإن أغنى حيوان أليف في العالم هو الكلب "غانثر السادس"، بحسب تقدير مجلة "فوربس" بصافي ثروة تقدر بنحو نصف مليار دولار، مصنّفةً إياه كأغنى كلب في العالم. وفي المرتبة الثانية القطة "نالا كات" بثروة تقدر بـ100 مليون دولار"، وفي المرتبة الثالثة قطة المغنية الأميركية تيلور سويفت،"أوليفيا بنسون" بثروة تبلغ 97 مليون دولار أميركي.

تقول الأسطورة إن الكونتيسة الألمانية الراحلة، كارلوتا ليبنشتاين، التي توفيت عام 1992، لم تنجب أطفالاً وكانت تحب حيواناتها، لذا تركت ثروتها التي تقدر بالملايين لكلبها، غانثر الثالث. وتقول الأسطورة نفسها إن غانثر السادس ورث هذه الثروة، التي وصلت قيمتها المتراكمية إلى 500 مليون دولار بفضل الاستثمارات العقارية والمشاريع الاستراتيجية، من جده غونثر الرابع.

ومع ذلك، فإن قصة هذا الكلب الذي تبلغ قيمته نصف مليار ليست أكثر من حيلة رائعة من قبل مجموعة من رجال الأعمال الإيطاليين الذين يديرون هذه الثروة تحت مجموعة أعمال اسمها "غانثر" في إيطاليا، بينما يشكّل الكلب غانثر السادس، ما يشبه تميمة الحظ بالنسبة للشركة، فتعامله فعلياً كأحد أغنياء العالم، حيث يسافر على متن طيارة خاصة، وياكل طعاماً نادراً.

وجاءت كلاب المذيعة الأميركية أوبرا وينفري، "سادي"، و"صني"، و"لورين"، و"ليلي"، و"لوك" في قائمة أغنى الحيوانات الأليفة، خلف "بنسون"، بثروة تبلغ 30 مليون دولار.

ومن ثم الكلب "جيفبوم" بـ25 مليون دولار، ومن ثم كلب مصمم الأزياء الراحل كال راغلفيد، "شوبيت" بـ13 مليون دولار، وكلب الممثلة الراحلة بيتي وايت، "بونتياك"، بـ5 ملايين دولار. وأخيرا جاء الكلب "توكر" بثروة تقدر بـ 1.5 مليون دولار.

وتم إعداد القائمة باستخدام تحليلات "انستغرام" والمبلغ المحتمل الذي يتقاضاه الحيوان الأليف لكل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.