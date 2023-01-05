أضرار التدخين على السيدات خلال الحمل.. يُنذر بالإجهاض ووفاة الجنين

القاهرة - سمر حسين - ماما

أضرار التدخين، باتت الأكثر بحثًا على محركات البحث «جوجل»، من قبل السيدات المدخنات وغير المدخنات، اللواتي يتعرضن لمشكلات صحية كبيرة ناتجة عن التدخين أو مخالطة الأشخاص الذين يقدمون على تلك العادة السيئة طوال الوقت، ومن بينهم الحوامل اللواتي لا يستطعن الإقلاع عنها ما يجعلهم يخشون من وقوع كوارث تؤثر على صحتهم وصحة الجنين خلال أشهر الحمل، لذا يبحثن عن أضراره وكيفية الابتعاد عنها خاصة خلال الحمل.

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أضرار التدخين على السيدات الحوامل، تلك العادات الخاطئة التي تقدم عليها بعضهن خلال أشهر الحمل، وتضر بصحتهن وصحة الجنين، ويعرضهما للوفاة.

أضرار التدخين على الحامل

وعن الأضرار التي تنتج عن التدخين لدى الحوامل، قالت «الصحة»، بإنه يمكن أن يحدث الحمل خارج الرحم وهو أخطر الأنواع، كما يمكن أن تؤدي إلى احتمالات وفاة الجنين خلال فترة الحمل ووفاته بمجرد الولادة، كما يمكن أن تزيد من احتمالية الولادة المبكرة والتي تتسبب في جعل المولود أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة طوال حياته.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المرأة غير المدخنة التي تتعرض لدخان السجائر، هي عرضه لنفس المخاطر التي تتعرض لها المدخنة.

مشكلات في الرؤية وإعاقة عقلية

وتحدث الدكتور محمد منصور، استشاري النساء والتوليد، لـ«هُن» عن أضرار التدخين على السيدات الحوامل، والذي يتسبب في مشكلات كبيرة تُنذر بالوفاة سواء داخل الرحم أو عند الولادة، قائلا: «تعمل على انخفاض وزن الجنين عند الولادة، كما تؤدي إلى انتشار المشكلات السلوكية مع الولادة، بخلاف ولادة الجنين ميت مع الاصابة بالتلف الدماغي، بجانب مشكلات في الرؤية والإعاقة العقلية».