القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الكثير من الفتيات عن فوائد الخميرة البيرة، وخصائصها للعناية بالبشرة؛ إذ تعد من المكونات الأساسية والرئيسية التي يستخدمها الكثير من الفتيات للعناية ببشرتهن، بسبب خصائصها التي تساعد في العناية بالوجه، وعلاج حب الشباب.

فوائد الخميرة البيرة.. هل تساعد في التخلص من حب الشباب؟

وفقًا لما ذكره موقع «mayoclinic» الطبي، فإن الخميرة البيرة تساعد على علاج حب الشباب، من خلال الآتي:

- التئام مكان البثور، بسبب احتوائها على عنصر الكروم

- غلق مسامات الوجه

- تقليل كمية الزيوت والدهون التي يفرزها الوجه.

- تعقيم وتنظف البشرة من الشوائب المتراكمة على الوجه

- إزالة الجلد الميت على البشرة

- زيادة نضارة الوجه ولمعانه

- توحيد لون البشرة.

قناع الخميرة البيرة للتخلص من حب الشباب

وكشفت الدكتورة سمر العمريطي، في لقاء تلفزيوني سابق، عن قناع الخميرة البيرة، للمساعدة في التخلص من حب الشباب؛ إذ تساهم الخميرة في تجفيف الحبوب وتقشيرها وعلاج آثارها وآثار الندبات.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من العسل

ماء دافئ للعجن

طريقة تطبيق قناع الخميرة البيرة للتخلص من حب الشباب

في وعاء عميق، متوسط الحجم، اخلطي ملعقة كبيرة من الخميرة مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وضيفي ملعقة كبيرة من العسل.

ضعي القليل من الماء الدافئ وابدأي بالخلط لتمتزج العجين.

ضعي الخليط على الوجه بالتساوي.

انتظري لمدة 15 دقيقة.

يغسل الوجه بماء دافئ ويجفف.

مقشر الخميرة للوجه

اخلطي خليط خميرة البيرة والشوفان.

امزجي الخليط مع الماء.

يدهن الخليط على الوجه ويترك حتى يجف.

قشري الخليط، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.