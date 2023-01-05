فوائد الرمان المتعدة للحامل والأطفال.. يحمي من الشيخوخة والأمراض المزمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

للرمان فوائد صحية عديدة عامة، وللحوامل على وجه الخصوص، وللأطفال، وتناول الرمان بانتظام يعني التمتع بصحة جيدة، ومحاربة السرطان، وله الكثير من الفوائد، كما أنه ملئ باالعنصار الغذائية الهامة للصحة في كل يوم، وفيما يلي فوائد الرمان، للطفل وللحامل بشكل عام، بحسب موقع هيلث لاين الطبي المتخصص، ودكتور التغذية محمد الحوفي، في تصريحات خاصة لـ«هن».

فوائد الرمان الصحية

الرمان ملئ بالعناصر الغذائية.

يعتبر الرمان غني بمضادات الأكسدة.

قد يساعد في منع الالتهاب.

الرمان ثمرة لها خصائص مضادة للسرطان.

الرمان مفيد للغاية لصحة القلب.

يدعم الرمان صحة المسالك البولية.

لدى الرمان خصائص مضادة للميكروبات.

يحسن الرمان من القدرة على التحمل.

الوقاية من الإلزهايمر.

يحارب علامات الشيخوخة.

يحسن من عملية الهضم، وهو مفيد للقولون.

يحمي الرمان من التهابات المفاصل.

يحمل من الإصابة بأمراض القلب المتعددة، ومن بينها تصلب الشرايين.

فوائد الرمان للحامل

الرمان له العديد من الفوائد للحامل بالشهور الأولى، من أبرزها إمدادها بالحديد الذي سوف يحافظ على جنينها يها من الأنيميا، كما أن الصبغة الحمراء المميزة للرمان تحمي جسمها من تأثيرات المواد الكيماوية عليها هي وجنينها، وهو مفيد للحامل أيضا في حالة إصابتها بسكر الحمل.

وللرمان العديد من الفوائد للطفل داخل رحم أمه خلال فترة الحمل، فهو يقوي عضلات للجنين بسبب احتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد العضلات على النمو، كما أن فيتامين «ب» الذي يحتويه الرمان يدعم نمو دماغ الجنين وجهازه العصبي، الذي يبدأ تكوينه من الأسبوع الخامس للحمل.