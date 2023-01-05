فوائد زيت القرنفل للشعر.. يساعد على الإطالة ويمنحه اللمعان المطلوب

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يشتهر زيت القرنفل بخصائصه في تخفيف آلام الأسنان، كما أنه يستخدم في الطبخ وله رائحة نفاذة حادة، وفوائد زيت القرنفل عديدة، وله خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للفطريات، ومضادات الميكروبات، وله فوائد للشعر خاصة، فيمكن أن يمنحه الطول واللمعان الرائع الذي تحلم به كل فتاة، وفيما يلي فوائد زيت القرنفل للشعر، بحسب ما نشر موقع ستايل كريز، المتخصص في الموضة والأزياء ولايف ستايل.

فوائد زيت القرنفل للشعر

تطويل الشعر:

القرنفل يحفز جذور الشعر، كما أن زيت القرنفل يرطب الشعر ويعزز نموه، ويمكنه إصلاح جذع الشعرة، ومنع التقصغ والهيشان.

كثافة الشعر:

يعزز القرنفل من إنتاج مادة البيتا كاروتين التي تفززها الخلايا التي توجد أسفل فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي فإن القرنفل مفيد لتحفز نمو الشعر سريعا وتكثيفه للغاية، وذلك باستخدامه مباشرة على الشعر.

يمد الشعر بالفيتامينات

يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات والمعادن، التي تعزز من صحة فروة الرأس، وتمنح الشعر اللمعان المناسب والذي ترغب فيه كل الفتيات، وبالإضافة للتكثيف والتطويل، فإنه يجعله لامعا ووصحيا وحيويا.

طريقة استخدام زيت القرنفل للشعر

تتعدد طرق استعمال القرنفل للشعر، فكل ما عليك فعله هو مزج المكون الذي تفضله والمناسب لشعرك مع قطرات زيت القرنقل، وتركه على شعرك علي الأقل لمدة نصف ساعة ثم يشطف جيدًا.

أعراض جانبية لاتسخدام القرنفل

قد يتسبب زيت القرنفل في حدوث تهيج موضعي وتفاعلات حساسية نادرة والتهاب الجلد التماسي لدى بعض الأفراد، وتشمل الآثار الأكثر شدة إصابة الأنسجة والظهور الحاد للنوبات والغيبوبة وتلف الكبد والكلى.

ويُعرف زيت القرنفل العطري عمومًا بأنه مادة آمنة عند استهلاكه بتركيزات أقل من 1500 مجم/كجم، وأثبتت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الكمية اليومية المقبولة من القرنفل يوميًا هي 2.5 مجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم عند الإنسان.