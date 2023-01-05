حيل بسيطة لقرمشة البطاطس في المنزل.. «استخدمي الخل وورق الزبدة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتار الأمهات في كيفية عمل البطاطس المقرمشة لأولادهم وأسرتهم؛ إذ أن معظم الأولاد يذهبون إلى المطاعم لتناول أصابع البطاطس المقلية للاستمتاع بطعمها، بالإضافة إلى أن جميع أفراد الأسرة يشتهون البطاطس، فتتمنى السيدات لو يستطعن صنعها بأنفسهن في المنزل، ويسألن دائمًا عن السبب وراء البطاطس المقلية، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» سر البطاطس المقرمشة على خُطى الشيف غادة التي التي قدمتها على شاشة قناة «Cbc sofra».

طريقة البطاطس المقرمشة:

المقادير:

- بطاطس مسلوقة.

- أربعة ملاعق دقيق.

- نصف كوب جبنة رومي مبشورة.

- ملح وفلفل.

- ملعقة صغيرة بابريكا.

- ملعقة صغيرة ثوم بودر.

- زيت للقلي.

- للتقديم: كاتشب ومايونيز.

طريقة التحضير:

- اسلقي البطاطس واهرسيها جيدًا.

- ضعي في إناء البطاطس والجبنة معًا.

- ضعي الدقيق والبابريكا وبودرة الثوم بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الملح والفلفل.

- قلبي الخليط جيدًا وضيفي الأعشاب واستمري في الخلط.

- ضعي البطاطس في ورق الزبدة وافرديها وقطعيه حسب الطول والسُمك.

- ‏اقلي البطاطس وقدميها لأسرتك.

طريقة أخرى لقرمشة البطاطس:

المقادير:

- بطاطس.

- خل.

- ‏بيكربونات الصوديوم.

- ‏ماء.

- ‏طريقة التحضير:

- قشري البطاطس وقطعيها إلى أصابع متساوية رفيعة كي تحصلي على القرمشة المطلوبة.

- انقعي أصابع البطاطس في الماء الدافئ لنصف ساعة ثم صفيها.

- ‏وانقعيها ثانيةً في الماء البارد لمدة 30 دقيقة.

- عند وضع البطاطس بالماء البارد أضيفي القليل من الملح وبيكاربونات الصوديوم أو الخل إلى المزيج.

طريقة تحمير أخرى للبطاطس

المقادير:

- بطاطس حسب الحاجة.

- زيت للقلي.

طريقة التحضير:

- ‏حمي الزيت جيدًا قبل قلي البطاطس، واحرصي على أن تصفيها من الماء بشكل جيد، قبل أن تضعيها في المقلاة.

- ارفعي البطاطس الملقية عن النار وضعيها على مناديل ورقية لامتصاص الزيت.

- ‏رشي الملح على البطاطس الملقية وهي ساخنة.

طريقة الثلاجة لقرمشة البطاطس:

- انقعي البطاطس في الماء البارد.

- حمي الزيت على النار.

- صفي أصابع البطاطس من الماء ثم ضعيها في الزيت المحمّى.

- اقلي البطاطس لمدة 5 دقائق فقط لا غير، ثم ضعيها في الثلاجة لساعتين من الوقت.

- أخرجي البطاطس واقليها من جديد حتى تصبح مقرمشة.