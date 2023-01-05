علاجات منزلية للتخلص من حموضة المعدة.. «وضعية النوم وشرب الماء»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُعاني الكثير من النساء من الحموضة؛ إذ أنها مشكلة صحية شائعة، بسبب حدوث مشكلات داخل المعدة أو الإكثار من تناول الأطعمة الحارة أو اتباع أسلوب غذائي سريع وغير صحي، فتحتاج علاج سريع لعلاج الحموضة في المنزل، لذلك نقدم لكم من خلال السطور التالية عبر «هن»، علاجات منزلية للتخلص من حموضة المعدة.

أعراض الحموضة

وفي هذا الصدد، قالت هايدي فايز، أخصائي الباطنة، لـ«هُن» إن أعراض الإصابة بالحموضة تتمثل في الشعور بالألم والحرقان في المعدة ومنطقة منتصف الصدر، والتخلص من حموضة المعدة دون الحاجة لتناول الدواء، يكون باستخدام بعض العادات الصحية، وهي كالتالي:

عادات للتخلص من الحموضة

- التحكم في وضعية نوم سليمة يرتاح فيها الشخص.

- عدم تناول وجبات طعام كبيرة.

- بتجنب الإفراط في تناول وجبات طعام كبيرة ودسمة وبضرورة استبدالها بوجبات صغيرة، يجرى تقسيمها على مدار اليوم.

- تناول وجبة العشاء مبكرًا على الأقل قبل النوم بثلاثة ساعات، للتخلص من مشكلات الحموضة.

أعشاب للتخلص من الحموضة

وأوضح رامي رمزي، أخصائي التغذية، لـ«هُن»، أن هناك بعض الأعشاب والوصفات المنزلية والنظام الغذائي تساعد على تهدئة المعدة، وهي كالتالي:

شرب الماء:

شرب كوبين من الماء كل صباح كعلاج للحموضة، يساعد على ضبط مستوى الحمض في المعدة.

الريحان:

يلعب دورًا مهمًا في علاج مشكلة الحموضة؛ فالشخص الذي يعاني من الحموضة عليه استخدام الريحان بصورة منتظمة في الطعام أو الشراب.

الزنجبيل:

يعد وصفة جيدة لعلاج الحموضة، وإضافة مسحة من الزنجبيل إلى وجباتكم تساعد في ضبط مستوى الحموضة في الجسم.

اليانسون:

بذور اليانسون في الماء لتقليل الحموضة، وتركه ليبرد قليلّا، ثم إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل ليزيد من كفائته.

الحليب:

يعتبر من أشهر الوصفات في تخفيف أعراض الحموضة.

العرق سوس:

علاج عشبي يساعد في علاج التهاب المعدة.

أطعمة لتخفيف الحموضة

بالإضافة إلى بعض الأطعمة التي تحتوي على القلويات مثل الموز والبطيخ والقرنبيط والشمر والمكسرات، لها تأثير كبير على تقليل الأحماض في الجسم.

وشدد «رمزي» على أنه يجب الانتباه وعدم الاعتماد الكلي على الوصفات المنزلية، إذا كانت أعراض الحموضة شديدة، موضحا: «إذا كان لديك هذه الأعراض بصورة قوية ومستمرة يجب استشارة الطبيب مباشرة».