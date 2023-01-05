أسباب الكحة المستمرة عند الأطفال.. بينها الحساسية والربو

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات عن أسباب الكحة المستمرة عند الأطفال وحديثي الولادة، التي قد تزيد مدتها كثيرًا وتؤثر على الصحة وتقلل من راحتهم، ولا يستطيعون النوم بأريحية، ما يجعل الخوف يسيطر على قلوبهن ويبحثن عن الأسباب والأعراض وكيفية الوقاية والعلاج من الكحة الشديدة، خاصة خلال فصل الشتاء الذي ينتشر فيه الأوبئة والفيروسات.

أسباب الكحة المستمرة

وتحدث الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، عن أسباب الكحة المستمرة التي يعاني منها البعض، لـ«هُن»، إذ قال إنها تحدث نتيجة الإصابة بأمراض الحساسية أو المعاناة من مرض الربو الذي أصبح يصيب البعض، كما يمكن أن يحدث نتيجة تواجد أحد الأشخاص المدخنين بالقرب منه، أو بسبب التعرض المستمر لدخان الحرائق، كما يمكن أن يكون الاصابة بمرض الإنفلونزا واحدًا من أكثر الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى الاصابة بالكحة المستمرة.

عواقب وخيمة لتجاهل الكحة المستمرة

«الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية وارتفاع ضغط الدم»، أضاف استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه من أسباب الكحة المستمرة بشكل عام يمكن أن تكون نتيجة التهاب الشعب الهوائية التي تؤدي إلى انسداد رئوي مزمن، وتتسبب في عواقب وخيمة على الأطفال وكبار السن بشكل عام.

وأوضح استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك أسباب أخرى تتسبب في الكحة المستمرة من بينها التهاب الحنجرة وتعرض الأطفال للاختناق، كما يمكن أن يؤثر التعرض للفيروس المخلوي التنفسي في الإصابة الكحة بخلاف التهاب الجيوب الأنفية المزمن، والمعاناة من الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون.

علاج الكحة المستمرة

وعن طرق علاج الكحة المستمرة، قال استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: «يمكن تناول العسل الأبيض ومشروب الزعتر والليمون بالنعناع».