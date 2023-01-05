الامارات | خبراء يحذّرون من مواد معينة في زيت الشعر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «إيلي» الألمانية المعنية بالصحة والجمال، أن زيت الشعر يعمل على ترطيب الشعر وتغذيته ويمنحه ملمساً ناعماً ومظهراً لامعاً يأسر الألباب. وللحصول على هذه النتائج، أوصت المجلة، حسب خبراء ألمان، باختيار زيت يخلو من «السيليكون»، لأنه يمنع تغلل المواد الفعالة في طبقات الشعر، ما يؤدي إلى جفاف الشعر وتعرّضه للتقصف.

وينبغي أيضاً أن يخلو زيت الشعر من الزيوت المعدنية، التي تحول دون تنفس فروة الرأس بشكل سليم، وبالتالي تعيق عمليات التجدد، وكذلك أن يخلو الزيت من المواد العطرية والعطور الاصطناعية، لأنها تتسبب في تهيج فروة الرأس، وقد تؤدي إلى استجابات تحسسية.

ومن المهم تدليك الزيت في الشعر بحركات دائرية بواسطة أطراف الأصابع أو بواسطة فرشاة مخصصة لفروة الرأس، إذ يعمل التدليك على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس بشكل فعال، ويعزّز الامتصاص العميق للمواد الفعالة، مع العلم بأن فروة الرأس الصحية تشكل الأساس للحصول على شعر جميل وصحي، يتمتع بالقوة واللمعان من الجذور إلى الأطراف.