الامارات | شهر حافل بالأنغام والشغف في «قصر الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان أبوظبي عن سلسلة فعالياته الموسيقية في «قصر الإمارات»، ضمن برنامج دورته الـ20 الذي انطلق تحت شعار «إرادة التطور.. توق للريادة»، إذ تشارك نخبة من أشهر الموسيقيين والفنانين العالميين في الفعاليات، التي تنظم خلال مارس المقبل في «قصر الإمارات».

وتبدأ أولى فعاليات «قصر الإمارات»، في الأول من مارس، مع «خوان دييجو فلوريس والأصدقاء» للتينور العالمي والمعروف بموهبته الاستثنائية في أدائه الأوبرالي، إذ سيبحر بالجمهور على مدى ساعتين، في رحلة من الأداء لمقطوعات الأوبرا والغناء البيروفي والأميركي اللاتيني الأوركسترالي، تليها مجموعة من الأغاني البيروفية والأميركية اللاتينية برفقة واحدة من أعرق فرق الأوركسترا.

وفي 10 مارس، يستضيف «قصر الإمارات»، العرض الأول في الشرق الأوسط «شهرزاد وكارمن»، لمؤدية الفلامنكو ومصممة الرقص الإسبانية ماريا باغيس، التي تقدم رؤية فنية جديدة لشخصية بائعة السجائر الغجرية من رواية بروسبير ميريميه.

وسيقدم المهرجان، في 11 مارس، العرض الأول في دولة الإمارات لأمسية الجاز مع غريغوري بورتر، الحائز جائزة «غرامي» مرتين، والذي يؤدي مجموعة من مقطوعاته الأصلية السلسة من ألبوماته «روح سائلة» و«اصحبني في نزهة عبر الممشى»، وعروضاً لكلاسيكيات الجاز برفقة عازف البيانو تشيب كروفورد، وعازف الطبول إيمانويل هارولد، وعازف الساكسفون تيفون بينيكوت، وعلى الباس جهمال نيكولز.

كما يستضيف «قصر الإمارات»، في 17 مارس، العرض الأول في الشرق الأوسط «من الغرب إلى الشرق: أوديسا كلاسيكية»، إذ سيقود المؤلف الموسيقي الحائز جائزة الأوسكار تان دون أوركسترا مسرح كومونالي دي مودينا بافاروتي - فريني، يرافقه عازف التشيلو الصيني الشهير جيان وانغ في رحلة موسيقية من الغرب إلى الشرق، تضم مجموعة أيقونية من كلاسيكيات موزارت وتشايكوفسكي وموسورجسكي، يليها الأداء الأول في الإمارات لمقطوعته الأصلية «كونشيرتو بيبا».

وفي 18 مارس، سيقدم المهرجان العرض الأول في الشرق الأوسط «شغف بوذا» للمؤلف الموسيقي الحائز جائزتي «غرامي» و«أوسكار»، تان دون، الذي يبحر بالجمهور على مدار 95 دقيقة في رحلة بين سحر الموسيقى الكلاسيكية والتقاليد الشرقية والغربية، تتضمن ستة أمثال وقصصاً عن بوذا. كما يحفل برنامج المهرجان بفعاليات عدة في مواقع أخرى.

أعمال حصرية

يتضمن مهرجان أبوظبي في دورته الـ20، سلسلة متميزة من أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك والعروض لأول مرة محلياً وعربياً وعالمياً، ومجموعة من الفعاليات والجولات المحلية والعالمية، إضافة إلى الندوات الحوارية وورش العمل.