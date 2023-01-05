الامارات | «أسطورة البوب» توم جونز يغني في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 يناير 2023

يحيي المغني البريطاني العالمي، السير توم جونز، غداً، حفلاً في «برج العرب»، بساحة «مارينا غاردن» في الهواء الطلق على مسرح خارجي بُني خصيصاً للحدث. وسيقدّم المغني ذائع الصيت، والملقب بأسطورة البوب والبالغ من العمر 82 عاماً، مجموعة من الأغاني الشهيرة التي رافقت أجيالاً من الجماهير. وأعلن منظمو الحفل أن الضيوف سيتمتعون بالأجواء مع نخبة من جمهور السير جونز، إضافة إلى فعالية السجادة الحمراء وحفل الاستقبال الخاص.

دبي ■ الإمارات اليوم