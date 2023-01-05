الامارات | فنان يعيد رسم لوحات مشاهير بالآلة الكاتبة: لن تموت أبداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - روج فنان بريطاني شاب أحدث صيحة في فن الرسم في لندن، إذ استخدم آلة كاتبة لإعادة رسم لوحات أبدعها مشاهير الفنانين.

وقال الفنان جيمس كوك، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، إن سبب ممارسته لهذا النوع من الفن، هو رغبته في أن يثبت أن بعض الأساليب العملية القديمة لن تموت أبداً، في ظل حالة الغموض المحيطة بمنصات التواصل الاجتماعي في العصر الرقمي.

وانتهى كوك في الآونة الأخيرة من سلسلة تضم سبع قطع فنية، صممها على الآلة الكاتبة، اعتمدت على الاقتباس من لوحات وصور شخصية شهيرة رسمها فنانون عالميون، من بينها لوحة الموناليزا، للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي.

وأوضح كوك أن من العوامل التي دفعته إلى أن يبدأ في هذا المجال هو رغبته في أن يدرك الناس الإمكانات التي تتمتع بها الآلة الكاتبة في الوقت الذي لم تعد فيه ذات أهمية كبيرة للكثيرين. وقال كوك إنه اختتم مشروعه باللوحة التي رسمها فان جوخ لنفسه، حيث أعاد رسمها بالآلة الكاتبة، وحظيت بإعجاب آلاف الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن معظم الأشخاص لايزالون غير مصدقين إمكانية إبداع القطع الفنية باستخدام آلة كاتبة.