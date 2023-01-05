الامارات | «ناشيونال جيوغرافيك» تستقبل 2023 بـ «عمر مديد» وكائنات وديعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» عددها الجديد الذي تستقبل فيه 2023 بباقة موضوعات تجمع بين الفائدة والمتعة، من بينها أسرار الحياة المديدة الحافلة بالصحة، والتهديدات التي تواجه خراف البحر في مياه فلوريدا، وأسرار مملكة موستانغ في أصقاع هيمالايا الشاهقة.

وتضيء المجلة في عدد يناير في موضوع «عمرٌ مديد بلا آلام» على رحلة سعي الإنسان منذ قرون نحو حياة مفعمة بشباب دائم لا يزول، وطموحه الجامح لتحقيق حلم الخلود. وتكشف عن محاولات علمية جادة للكشف عن أسرار الشيخوخة وفك شيفرة الحياة المديدة، لتطرح أسئلة بشأن ما تحقق حتى الآن، وإلى أي حد يمكن أن نمضي في هذا السبيل.

فيما يركز موضوع «محنة خِراف البحر» على كائنات بحرية وديعة تُوصف بأنها «كاريزمية»، وتنشر البهجة في المياه الأميركية، والتي كانت حتى ستينات القرن الماضي مهددة بالفناء لولا جهود حُماة الطبيعة التي آتت أُكلها بانتعاش أعداد هذه الكائنات وتكاثرها، لكنها في الآونة الأخيرة تواجه تحديات جديدة تهدد حياتها بسبب العوامل الطبيعية والقسوة البشرية.