الامارات | القرية العالمية تطلق باقات الرحلات المدرسية.. رحلة بين 27 جناحاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، أمس، عن إطلاق باقاتها المدرسية للموسم الـ27، موجهة دعوة إلى الطلبة والمعلمين للقيام برحلة ثقافية ممتعة حول العالم، والاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، علاوة على التجوال بين 27 جناحاً تلقي الضوء على ثقافات دول كثيرة.

وقالت المديرة التنفيذية للتسويق والفعاليات في القرية العالمية، جاكي اللنبي: «يسعدنا الإعلان عن هذه الباقات لموسمنا الـ27، التي تقدم للطلبة والمعلمين تجربة تعليمية وترفيهية فريدة من نوعها بنكهة القرية العالمية». وأضافت: «صممت هذه الباقات بعناية لتتيح للطلبة فرصاً مميزة للتعلّم الحسّي والحركي والتفاعلي. ونحن في القرية العالمية نؤمن بأن التعلّم لا حدود له، ونأمل أن يستمتع الطلبة أثناء وجودهم معنا، وأن يعودوا إلى منازلهم بشعور مفعم بالإلهام والحافز، لاكتشاف المزيد عن العالم الرائع الذي نعيش فيه».

وأطلقت القرية العالمية باقات متنوّعة من التجارب المخصصة لطلبة المدارس، بهدف اطلاعهم على عالم أكثر روعة، وتزويدهم بمعلومات قيّمة.

باقة الرحلات المدرسية (بدءاً من 85 درهماً): ستتيح القرية العالمية الفرصة لطلبة المدارس في الدولة لقضاء أوقات صباحية مليئة بالنشاط والحيوية، والتعرّف إلى ثقافات وتقاليد مختلفة حول العالم، من خلال متحف «ريبليز صدق أو لا تصدق!»، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يقدّم لضيوفه ما يزيد على 260 معروضة غريبة ورائعة من أنحاء العالم. بينما سيشاهد الطلبة أنفسهم على نحو مختلف عند المرور بـ«متاهة المرايا المذهلة»، ليتعرفوا إلى قوانين الانعكاس والانكسار والخدع البصرية من خلال أكثر من 100 مرآة.

وتشمل الجولة أيضاً «مسرح ريبليز المتحرك رباعي الأبعاد» بتجربته الغامرة، وسيتعرف الطلبة من خلاله إلى أحدث التقنيات متعددة الحواس. وبإمكان الطلبة أيضاً الاستمتاع بـ«حلبة تزلج سنوفست»، وهي حلبة جديدة كلياً للتزلج على الجليد الاصطناعي في الهواء الطلق، ما يمنح الطلبة الشعور وكأنهم يتزلجون على جليد حقيقي، ولكن دون أقدام مبللة وأنوف باردة. وتشمل الرحلة المدرسية أيضاً وجبة طعام، ومواد تعليمية للمعلّم تتضمن أنشطة وتمارين مفيدة وممتعة لطلبتهم.

باقة رحلات ما بعد الدوام المدرسي (بدءاً من 100 درهماً): تشمل رحلة ما بعد الدوام المدرسي إلى القرية العالمية جولة كاملة في معرض «ريبليز صدق أو لا تصدق!»، وورشة عمل لتعليم الأطفال على العروض الترفيهية، ستنظم على مسرح الصغار، وتشرف عليها فرق القرية العالمية الترفيهية للهيب هوب وبوليوود.

• باقة رحلات ما بعد الدوام المدرسي، تشمل جولة كاملة في «ريبليز صدق أو لا تصدق!»، وورشة عمل لتعليم الأطفال على العروض الترفيهية.

جاكي اللنبي:

«نحن في القرية العالمية نؤمن بأن التعلّم لا حدود له، ونأمل أن يستمتع الطلبة، وأن يعودوا إلى منازلهم بشعور مفعم بالإلهام والحافز، لاكتشاف المزيد عن العالم الرائع الذي نعيش فيه».

جلسات تبث الطاقة

ستعمل الجلسات التدريبية في باقة رحلات ما بعد الدوام المدرسي، على تنشيط الطلبة وبث الطاقة والحيوية في أجسامهم.

وهناك إضافات اختيارية مثل: «حلبة تزلج سنوفست»، و«ورشة عمل رسوم الكاريكاتير»، التي تقدم فرصة مميزة للفنانين البراعم، للعمل مع أحد الفنانين الموهوبين في القرية العالمية.