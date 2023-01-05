الامارات | «البيلاتس» مفيدة لصحة الجسم.. والنفس أيضاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مدربة اللياقة البدنية، إليزابيث جرازر، أن رياضة «البيلاتس» تعد بمثابة تدريب شامل للجسم مع التركيز على دعم الجزع، إذ تنطلق جميع الحركات من مركز الجسم، الذي يطلق عليه في هذه الرياضة اسم (Powerhouse)، والذي يتكون من عضلات البطن العميقة وعضلات الظهر وعضلات قاع الحوض.

وأضافت جرازر أن رياضة «البيلاتس» تركز أيضاً على التنفس، إذ تتكيف الحركات مع إيقاع التنفس، مشيرة إلى أن الأمر هنا يتمحور حول تنفيذ الحركات بمنتهة الدقة.

وأوضحت أن فوائد رياضة «البيلاتس» لا تقتصر على الجسد فقط، بل إنها مفيدة للنفس والذهن أيضاً، حيث يساعد التركيز على الجسم والتنفيذ الدقيق للحركات والتنفس على الشعور بالاسترخاء النفسي والصفاء الذهني.

وأشارت مدربة اللياقة البدنية الألمانية إلى أن رياضة «البيلاتس» تعد مناسبة الجميع، خضوضاً المبتدئين في ممارسة الرياضة وكبار السن.

وتتميز رياضة «البيلاتس» بأنها لا تشكل إجهاداً كبيراً على الجهاز القلبي الوعائي، على عكس سواها من الرياضات والتمرينات.