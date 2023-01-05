الامارات | سماعة تساعد على الخلود إلى النوم.. بـ «ذكاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة «إل جي» النقاب عن سماعة أذن جديدة تساعد على الخلود إلى النوم بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سماعة الأذن brid.zzz الجديدة، التي تُعرف أيضاً باسم Breeze، تأتي مزوّدة بمستشعرات تخطيط كهربية الدماغ (EEG)، التي تتيح قياس موجات المخ، ما يتيح تتبع النوم بدقة والتأثير في موجات المخ بواسطة الذكاء الاصطناعي، الذي يتولى اختيار أصوات مناسبة تساعد على الخلودإلى النوم.

وتأتي السماعة الجديدة مزودة بأكثر من 70 نغمة، من بينها الأمواج والتغريدات للمساعدة على النوم، مع إمكانية إضافة نغمات بواسطة التطبيق المخصص للهاتف الذكي. وتشتمل علبة الشحن على تقنية لتطهير وتعقيم السماعة بعد كل استخدام.

70 نغمة مزوّدة بها السماعة التي كشفت عنها شركة «إل جي».