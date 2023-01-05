الامارات | انتبهوا إلى أطفالكم أثناء ألعاب الفيديو.. الإغماء قد ينذر بخطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب الأطفال والمراهقين الألماني، الدكتور هيرمان جوزيف كال، إن «شعور الأطفال والمراهقين بالإغماء أثناء ممارسة ألعاب الفيديو يستلزم استشارة الطبيب، إذ إنه قد ينذر بمشكلات القلب». وأوضح أن «الإغماء أثناء ممارسة ألعاب الفيديو قد يشير إلى اضطرابات نظم القلب، وفقاً لدراسة أجراها باحثون دوليون».

وأشار الطبيب الألماني إلى أن هذا الأمر ينطبق بصفة خاصة على الألعاب الحربية، التي يفزر الجسم أثناء لعبها كمية كبيرة من «الأدرينالين»، خصوصاً لدى الأطفال والمراهقين المصابين باضطرابات نظم القلب الخلقية، التي غالباً ما تكون غير مكتشفة، والتي قد تشكل خطراً على الحياة في بعض الحالات.

وأضاف أن «اضطرابات نظم القلب تحدث عند بذل مجهود بدني، أو بسبب الانفعالات القوية، وهو ما يفسر سبب تسارع ضربات القلب عند ممارسة ألعاب الفيديو ذات الطابع التنافسي».

وإلى جانب الإغماء وفقدان الوعي لفترة قصيرة، تشمل أعراض اضطرابات نظم القلب أيضاً الدوار والتشتت الذهني والشعور بآلام وضيق بالصدر والتشنجات.

• الأمر ينطبق بصفة خاصة على الألعاب الحربية، التي يفزر الجسم أثناء لعبها كمية كبيرة من «الأدرينالين».