الامارات | معظم الألمان يرون الوطن «حيثما نشأتُ»

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شكرا لقرائتكم خبر عن معظم الألمان يرون الوطن «حيثما نشأتُ» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع حديث للرأي أن معظم البالغين في ألمانيا يربطون مصطلح «الوطن» بالمكان الذي نشأوا فيه. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 32% من الألمان اختاروا الإجابة بـ«حيثما نشأت» رداً على سؤال: «أي العبارات التالية المتعلقة بالوطن تتفق معها أكثر من غيرها؟». واختار 29% آخرون عبارة «حيثما أعيش حالياً»، بينما اختار 27% من الذين شملهم الاستطلاع عبارة «حيث يعيش الأشخاص المهمون لي». ولم تجد النسبة المتبقية أياً من العبارات المذكورة مناسبة، أو لم يدلوا ببيانات.
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