فوائد الزعتر المغلي.. ملك الطب الشعبي يخلصك من البكتيريا والفطريات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الكثير من السيدات عن فوائد الزعتر المغلي، الذي يعتبر واحدًا من أهم الأعشاب الطبيعية التي تساعد الجسم في التخلص من الأمراض خاصة الأطفال، كما ينصح به خبراء التغذية كونه يساعد على تقوية الذاكرة وعلاج مشاكل عسر الهضم، ويمتاز برائحته الطيبة ويطلق عليه «ملك الطب الشعبي»، ويكثر زراعته في دول البحر الأبيض المتوسط، كما ينمو في الجبال، وبين الصخور.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، فوائد الزعتر المغلي، وفق أخصائية التغذية آية سامي، التي شرحت أهميته على الصحة سواء للسيدات أو الأطفال أو بوجه عام.

فوائد الزعتر المغلي

قالت أخصائية التغذية منى سامي، إن الزعتر المغلي، يتمتع برائحة جذابة وتحرص الكثير من السيدات على وضعه داخل الوصفات أثناء إعداد الطعام نظرا لكونه لديه القدرة على التخلص من البكتيريا والفطريات، كما إنه يساعد على الشفاء من السعال الجاف الذي يصيب البعض خاصة الأطفال في فصل الشتاء نتيجة الاصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

مفيدة للشعر ويمنع التساقط

وأشارت أخصائية التغذية إلى فوائد الزعتر المغلي، بذكر مميزاته خاصة للسيدات والفتيات اللواتي يعانون من مشاكل في الشعر والبشرة، مضيفة إلى إنه يساعد على تقوية الشعر ويمنع التساقط، كما يعمل على علاج المغص الكلوي والتهاب المثانة.

خلط الزعتر مع الشاي

وأضافت أخصائية التغذية بإنه حينما يتم خلط الزعتر مع الشاي فإنه يعمل على تنظيم معدل ضربات القلب، كما يساعد في علاج المرضى الذين يعانون من مرض الربو، بخلاف قدرته على علاج والتخلص من نزلات البرد والإنفلونزا التي تصيب أصحاب المناعة الضعيفة من بينهم الأطفال وكبار السن، كما يعمل على تقوية عضلة القلب والعضلات وصحة الأوعية الدموية.