علاج القولون بالأعشاب.. 4 وصفات موجودة في مطبخ كل بيت

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طرق لعلاج القولون بالأعشاب والوصفات الطبيعية للحد من الآلام التي تنتج عنه وتسبب أضرارًا ومشاكل كبيرة على الصحة، إذ يعتبر القولون واحد من الأمراض المؤرقة، خاصة إذا كان من النوع العصبي الذي يحدث تهيج في الأمعاء عند الغضب الشديد.

وتتحدث أخصائية التغذية منى سامي، عن طرق علاج القولون بالأعشاب، خلال حديثها لـ«هُن»، إذ تقول: «هناك شكاوى مستمرة من الكثير من الفتيات والسيدات بسبب الآلام التي تنتج عن القولون، لذا يجب التعامل مع تلك الأعراض بالأعشاب الطبيعية التي لا تؤذي الجسم من بينها تناول شاي الأعشاب الذي يساعد على تحسين الجهاز الهضمي.

النعناع

كما يمكن تناول النعناع المغلي الذي يعمل على تهدئة حركة الامعاء والقولون، كما يعمل على تقليل الغازات، ويمكن إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى المياه المغلية أو مع الشاي.

الينسون

يعتبر عشب الينسون من أكثر الأنواع التي ينصح بها أخصائي التغذية، لما له من فوائد عديدة على الصحة إذ يقلل من مشكلات الجهاز الهضمي وعسر الهضم، بخلاف قدرته الفعالة على علاج الانتفاخات التي تحدث في البطن نتيجة الإصابة بالقولون.

الزنجبيل

تكمن أهمية عشبة الزنجبيل في قدرتها الهائلة في التخلص من الآلام التي تسيطر على الجسم كما له قدرة فعالة على تحسين المناعة وتقويتها خاصة أثناء التعرض لنزلات البرد الشديدة والإنفلونزا خلال فصل الشتاء التي تصيب الأطفال وكبار السن بشكل خاص، كما له قدرة على تنظيم حركة الأمعاء والقولون والتخلص من القلق والتوتر وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما تفضل الكثير من الأمهات وربات المنازل وضعه داخل الوصفات والأكلات والمشروبات مثل الشاي.