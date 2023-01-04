الامارات | منطقة السيف خلال «دبي للتسوق».. حفلات حية ومناظر خلابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل الدورة الـ28 من مهرجان دبي للتسوق مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية المتميزة التي تتوزع في مختلف أنحاء المدينة، وتستمر حتى 29 الجاري. وترحب منطقة السيف خلال «دبي للتسوق» بالضيوف من داخل الدولة وخارجها في سوق المهرجان المفضل لدى كثيرين، والذي يوفر تجربة مميزة بما يتضمنه من متاجر متنوعة وأصيلة ذات تصميم متميز مستوحى من التراث الإماراتي العريق، إلى جانب الأنشطة المخصصة للأطفال، والعروض الترفيهية الممتعة لجميع أفراد العائلة، إلى جانب فرصة مشاهدة الألعاب النارية والعروض الفنية والثقافية والترفيهية، فضلاً عن الاستفادة من الباقات والعروض التي تقدمها المطاعم والفنادق في المنطقة.

ويمكن لزوار السيف الاستمتاع بالعروض الحية الرائعة خلال مهرجان دبي للتسوق، بما في ذلك العروض الراقصة والمسرحية والحفلات الموسيقية والعديد من الفعاليات الأخرى، ويمكن اصطحاب الأطفال للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتعليمية وورش العمل الأسبوعية المصممة خصيصاً لهم، والتي تتضمن ورش عمل للفنون خلال الأسبوع الأول، والفخار في الأسبوع الثاني، وصناعة القطن والنسيج في الأسبوع الثالث، مع تخصيص الأسبوع الرابع للبحر، والأسبوع الخامس للموسيقى.

وسيجد المتسوقون مجموعة كبيرة من المتاجر ذات الطابع الخاص في سوق مهرجان دبي للتسوق، وسوق السيف التراثي، وتجربة سوق التجزئة، مع الاستمتاع بمزيج من المنتجات الحديثة والتراثية، بما في ذلك الطعام والأزياء والهدايا التذكارية والتحف.

واحتفالاً بمهرجان دبي للتسوق، تقدم منطقة السيف أيضاً العديد من تجارب الأطعمة والأطباق الشهية وقوائم المطاعم المصممة خصيصاً للحدث، إذ يمكن للزوار الاستمتاع بها في العديد من المطاعم الشهيرة على الواجهة البحرية على الخور، والاسترخاء والاستمتاع بأجواء المدينة الشتوية الرائعة لمدة ليلة أو ليلتين مع العروض الفندقية المميزة.

إضافة إلى كل تلك الأنشطة والفعاليات والعروض، تقدم منطقة السيف أيضاً تجربة فريدة من نوعها، يمكن للزوار التعرف إلى التقاليد والتراث والثقافة الغنية في المتحف الثقافي.

وتتوافر لزوار مهرجان دبي للتسوق فرصة عيش تجربة بوليسية من خلال فعالية «الجريمة الغامضة» في فندق السيف هيرتيج دبي حتى 12 فبراير المقبل. وسيستمتع المشاركون في البرنامج التفاعلي الممتد لـ90 دقيقة بتناول الطعام والمشروبات لمدة 30 دقيقة في التراس الذي يطل على المنظر الطبيعي الخلاب لمنطقة الخور قبل بدأ حل لغز الجريمة الغامضة.

• يمكن للزوار التعرف إلى التقاليد والتراث والثقافة الغنية في المتحف الثقافي.

أنشطة وجوائز

تستمر عروض وسحوبات مهرجان دبي للتسوق حتى 29 يناير الجاري، إذ يقدم الحدث فعاليات ترفيهية عالمية وأنشطة مبتكرة وجوائز قيمة. ويُعد مهرجان دبي للتسوق أطول مهرجان تسوق على مستوى العالم، إذ تحول على مدار الـ28 عاماً الماضية إلى احتفال مميز للمواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء. ويتضمن المهرجان هذا العام مشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية، والأسواق المؤقتة المفتوحة، والمطاعم، والكثير من التجارب الأخرى.