شاهد أول صورة ينشرها حسن الرداد بعد ولادة ابنه.. «اختار اسمه من سنة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان حسن الرداد، الصور الأولى لطفله الذي رُزق به من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي ظهر خلاله ممسكًا بيده، معلنًا الاسم الذي أطلقه على المولود الأول له.

واستعان الفنان حسن الرداد، خلال منشوره الذي شاركه بآية قرآنية، وهي:{لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور}.

أول تعليق من حسن الرداد على ولادة زوجته

وعلق الفنان حسن الرداد، على الصورة، قائلًا: «الحمدلله ربنا رزقنا و فى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي».

وتوجه بالدعاء لنجله الأول، قائلًا: «اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى، وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع اولادكم وبناتكم ان شاء الله».

وتحدث الفنان حسن الرداد في لقاءات تلفزيونية سابقًا، عن نيته في تسميه أول أبناء له على اسم شقيقه «فادي» الراحل، تخليدًا لذكراه، وفي حال رُزق بمولودة سيطلق عليها اسم «فادية» على اسم والدته الراحلة.

لماذا اختار حسن الرداد اسم فادي لمولوده؟

الفنان حسن الرداد، دائمًا ما يتحدث عن شقيقه الراحل الذي توفي قبل سنوات خلال حادث سير، وذكر كواليس الوفاة أثناء عودتهم من القاهرة إلى مدينة دمياط،إذ قال خلال لقاء تلفزيوني: «كنا راكبين العربية أنا وهو وماما، راجعين من القاهرة، وبالصدفة كان فيه موكب ماشي في شارع صلاح سالم، ووقفنا ساعة ونصف تقريبًا مش بنتحرك»، متابعًا «فجأة لما الطريق فتح ووصلنا طريق إسماعيلية، الناس كلها كانت تعبانة ومجهدة».

«عربية تريلا دخلت فينا فجأة، وهو توفي في الحال»، عبارة واصل من خلالها الفنان حسن الرداد سرد كواليس وفاة شقيقه الأكبر«فادي»، وعن الحالة الذي دخل بها بعدها، مضيفًا: « كانت صدمة كبيرة لينا.. أمي كانت قاعدة جنبي وأخويا ورا، هو قالها ارجعي وراء عشان جسمك، وسبحان الله اللي حصل بقى، هو كان ملتزم دينيًا.. صلاة وصوم وقراءة قران طوال الوقت.. أنا مفتقده جدًا ونفسي يكون معايا في كل لحظة».

إيمي وحسن الرداد يخفيان خبر الحمل

وأخفى الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد، خلال الأشهر الماضية خبر الحمل، وسط تكهنات من الجمهور بسبب الصور التي كانت تظهر خلالها الفنانة ببطن كبيرة تبرز معالم الحمل، خلال المناسبات التي كانت تحضرها مع زوجها، وكانت تحاول إخفاء بطنها بارتداء الملابس الفضفاضة والواسعة أو من خلال الشنط التي تحملها بيدها.

وسبق وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم، أيضًا صورًا قبل أشهر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رفقة زوجها الفنان حسن الرداد، خلال عرض فيلم «تحت تهديد السلاح» في دبي والتي لفتت نظر الجمهور، وبدأت المباركات تنهال عليها، كان من بينها: «مبروك ربنا يتمملك على خير، ربنا يرزقكوا بالذرية الصالحة».