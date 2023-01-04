في عيد ميلادها.. كيف وصلت الفنانة ليلى علوي للوزن المثالي؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر الفنانة ليلى علوي، مثالًا للأناقة والرشاقة مهما تقدم بها العمر إذ تحتفظ بملامحها الهادئة الجميلة، ومؤخرا خسرت الكثير من الوزن، وهناك الكثير من الفتيات يحاولن البحث عن كيفية الوصول لجمالها وأناقتها دون الخضوع لعمليات تجميل تؤثر بالسلب على صحتهن.

ويتزامن اليوم 4 يناير، عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي، ويُقدم هُن خلال السطور التالية سر خسارة وزنها والنظام التي تتبعه.

شرب مياه وتناول الطعام 5 مرات باليوم

تحدثت الفنانة ليلى علوي، خلال استضافتها في برنامج «ذا بلين»، مع الإعلامي صالح الراشد، عن سر رشاقتها وجمالها وفقدانها الوزن بشكل ملحوظ، إذ قالت: «أنا أكتر واحدة تعبت في الريجيم، بس هقول نصيحة لأي حد عايز يخس مش بسرعة، هي تناول الطعام 5 مرات في اليوم، وشرب جرعات كبيرة وكميات من المياه ويفضل أن تكون دافئة، لو بنشرب 3 زجاجات مياه، ولو بناكل في طبق عادي، نستبدله بصغير ونحاول ناكل 4 أو 5 مرات على الأقل بيخلي الحرق أكتر، أنا ماشية على الكالوريز لمدة 6 أشهر وبراعي خسارة الوزن ببطء ومن دون تسرع، لتثبيت الوزن الجديد بصورة دائمة».

وصفات ليلى علوي لخسارة الوزن

وتابعت الفنانة خلال اللقاء، في الحديث عن وصفاتها لخسارة الوزن، قائلةً: «أنت مش بعمل أي حاجة زيادة خالص، أنا بعمل كل حاجة بالوسط، بلعب رياضة وبحب الحركة والرقص والمشي الكثير، خطوتي سريعة، وأشرب عصائر خضار كل يوم الصبح، وفادتني جدا بالنسبة لبشرتي ولونها والصحة، مباكلش متأخر وبشرب مياه كتير وبنام كويس أوي ، مبكرهش ولا بغير ولا بحقد برمي توكالي على الله».

كما أشارت الفنانة ليلى علوي، خلال اللقاء إلى إنها في حالة شعورها بالجوع في ساعة متأخرة من الليل فإنها تلجأ إلى تناول الزبادي بالليمون: «بقيس وزني كل فترة تصل إلى 20 يوم».