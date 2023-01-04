ما مواصفات الزوجين الصالحين كما حددها الشيخ الشعراوي؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما لم تكن خطوة الزواج، هينة على الإطلاق للكثير من الشباب والفتيات، فدومًا ما يسيطر الخوف عليهم أحيانًا، والرهبة من الأمر في أوقات أخرى، ولا سيما الخوف من الاختيار الخاطئ والفشل فيه.

أمور كثيرة ومختلفة، تحدث عنها الشيخ متولي الشعرواي منذ سنوات، حول أسباب فشل العلاقات داخل الأسرة، ومواصفات الزوجة الصالحة، وكيف يتخطى الشريكان الخوف من الزواج.

مواصفات الزوجة الصالحة

ويرصد «هُن» مواصفات الزوجة الصالحة كما حددها «الشعرواي» خلال أحد اللقاءات التي ظهر بها، وأسباب فشل العلاقات داخل الأسرة.

وأكد الشيخ الشعراوي، خلال حديثه، حول مواصفات المرأة الصالحة، قائلًا: «لن يبقى لك إلا أن تكون أمينة ومخلصة ومدبرة».

كما أشار إلى ضرورة أن تكون مساندة لزوجها، وقال: «ممكن لو كان لديها الوقت أن توسع دائرة مهمتها في بيتها عندما يكون لديها أولاد، وإذا أرادت المراة أن تكون ناجحة فعليها رؤية الإطار الذي يمكنها أن تحقق نجاحًا به، من تعلم الخياطة والتطريز والتمريض وتعلمي حتى توفري مقابل الدروس الخصوصية، إلى جانب تعلم أمور السباكة، والكهرباء، وبهذا تكون المرأة قادرة على توفير الدخل البسيط للمهام التي تتطلب الوقت والأموال».

ما أسباب فشل العلاقات داخل الأسرة؟

وعن أسباب فشل العلاقات داخل الأسرة، أكد الشيخ الشعراوي، أن الأسباب التي تعمل على فشل العلاقات داخل الأسرة، يأتي من الرجال، قائلًا: «الفشل ينشأ من أن الرجال يدخلون في الزواج بمقياس واحد وهذا المقياس عمره قصير ويذهب بعد فترة بعدها تستيقظ أعين الرجل إلى نواحي الجمال الأخرى، إياك أن تأخذ زاوية واحدة وخير الزوايا أن يكون لها دين».

نصائح للمقبلين على الزواج

كما قدم الشيخ الشعرواي، بعض النصائح للمقبلين على الزواج قبل اتخاذ تلك الخطوة، جاءت على النحو التالي:

- على الرجل ألا ينخدع بالمظاهر، ويركز فقط على الجانب الجمالي، فالجمال من المعايير قصيرة العمر، ويفنى بمرور الوقت، وعليه التركيز على المبادىء والتربية.

- على الفتيات البحث عن الجانب الديني وراء الرجل، ومعاملته لأهله ومن حوله، وعدم النظر أو الاختيار بناء على الماديات أو المظاهر.

- على الزوجين الحرص على تخصيص وقت للآخر ينصت إليه ويشاركه جميع أحداث حياته.

- أن يمنح الطرفين المساحة الشخصية لبعضهما البعض، في أن يفعل كل منهما ما يرغب في وقت محدد، حيث يلتقي الزوج بأصدقائه والزوجة أيضًا تجلس مع أصدقائها من فترة إلى أخرى.

- الابتعاد عن الإساءة لبعضكما تمامًا في أوقات الخلاف.

- على الزوجة أن لا تشارك مشكلاتكما الشخصية مع أحد، وهو ما يلزم أن يفعله الزوج أيضًا.

- يمكن الرجل أن يساعد زوجته في الأعمال المنزلية، لأنها من الأشياء المهمة التي تقرب علاقتكما لبعض أكثر.

- على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها كما أمرها دينها، حتى يكون مطيعًا لها.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية إذ تعد من الأمور المهمة التي يجب أن يتحلى بها الزوجين، خاصة السيدات يلزم أن لا يشم زوجها رائحة كريهة منها أبدًا.

- على الطرفين أن يكونا سندًا وعونًا لبعضهما في المواقف الصعبة، وأن لا تعصي الزوجة أوامر زواجها.

- على الطرفين التعامل بطريقة سلسة مع تقلبات الحياة التي يوضعان بها، والفصل بين مشكلات المنزل، والأسرة.

- يلزم الحفاظ عليها أن تكون جيدة، مع الحرص على عدم إدخال أطراف إلى حياتكما الشخصية.