طريقة عمل الطحينة بالسمسم.. «اعمليها بنفسك في البيت زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الطحينة قوامها الأساسي هو السمسم، وهو سر الخلطة في محلات المشويات الكبيرة، إذ يعطي طعمًا وقوامًا رائعًا للطعام، وفيما يلي، طريقة عمل الطحينة من السمسم في البيت لتكون مثل المطاعم، عديها لأطفالك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وتجهيزها في البيت يعتبر اقتصاديًا بشكل كبير فهي لا تحتاج للكثير من المكونات.

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت

فيما يلي خطوات ومقادير عمل الطحينة في البيت:

كوب من السمسم

ملعقة كبيرة دقيق أبيض

¼ كـوب من زيت الزيتون أو الزيت النباتي

رشة ملح

فلفل أسود

كـوب حمص

شطة

كمون

معلقة عصير ليمون

طريقة التحضير

- في طاسة علي النار، يوضع كوب السمسم النيء وملعقة الدقيق ونقلب لمدة دقائق حتى يصبح لون بذور السمسم ذهبيًا.

- يُرفع من على النار ويُترك ليبرد.

- في الخلاط الكهربائي، نضيف حبوب السمسم المحمص ورشة الملح حتى يطحن.

- نضيف زيت الزيتون تدريجيًا حتى يتم خفقهما سويًا ويصبح لديكِ طحينة لذيذة.

- وبعد ذلك، تُوضع الطحينة في بولة صغيرة ويضاف إلى الطحينة الماء الساخن، ثم الكمون والفلفل والشطة وملح وعصير الليمون، وتُخلط المكونات باستمرار، ثم تقدم الطحينة بجانب المشويات أو الوجبات الأخرى.

الطحينة بالسمسم بدون إضافات

كوب ونصف زيت زيتون

كيلو وربع سمسم أبيض نيئ

5 أكواب وربع دقيق أبيض ( 625 جرامًا)

ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- في صينية كبيرة، يُفرد السمسم الأبيض النيئ ثم تزال الشوائب الموجودة به.

- يوضع السمسم في مقلاة على نار متوسطة، ويُقلب حتى يصبح لونه ذهبيًا.

- نرفع المقلاة من على النار، ونترك السمسم حتى يبرد.

- نحضر الكبة ونضع بها السمسم ونطحنه حتى يصبح ناعمًا مثل البودرة.

- نوقف الكبه ونضع الدقيق الأبيض على السمسم المطحون، ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتى يمتزجان.

- نشغل الكبة مرة أخرى على خليط السمسم والدقيق ثم نضيف إليه الملح وزيت الزيتون تدريجيًا، مع الاستمرار في الخلط حتى يمتزج الخليط ونحصل على قوام الطحينة المناسب.

- نحفظ الطحينة في برطمان زجاجي محكم الغلق في الثلاجة، لتصبح جاهزة في أي وقت للاستخدام.