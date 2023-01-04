فوائد القرفة والزنجبيل.. بينها تقوية جهاز المناعة وتسكين الآلام

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصدر البحث عن فوائد القرفة والزنجبيل، محرك جوجل الشهير، إذ يرغب الكثير في معرفة فوائد السوائل الدافئة خلال فصل الشتاء، خاصة المشروبات الغنية بالمكونات المساعدة على مواجهة المشكلات الصحية، والوقاية من بعض الأمراض بطريقة طبيعية.

فوائد القرفة والزنجبيل

ويرصد «هُن» في السطور التالية، فوائد القرفة والزنجبيل، على النحو التالي:

فوائد القرفة والزنجبيل في الوقاية من فيروس كورونا

ووفقًا لما ذكره الدكتور حسن حسونة خبير التغذية خلال حديثه مع «هن»، فإن مشروبات القرفة والزنجبيل، تعد مصدرًا للوقاية من فيروس الكورونا، وتقوية مناعة الجسم، لتجنب الإصابة بالفيروسات، إذ يحتويان على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي.

تخفيف آلآم الدورة الشهرية

وأكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد، لـ«هُن»، أن مشروب القرفة والزنجبيل يخفف من آلام الحيض، وتقلصات الرحم وعسر الطمث.

كما تساعد القرفة على تحسين الدورة الدموية في الرحم، وتعزيز تجديد الأنسجة، التي تمنع انخفاض تدفق الدم في أثناء الحيض والحفاظ على خصوبة البويضة وصحتها.

فوائد القرفة والزنجبيل

وكان موقع «mayoclinic» الطبي، رصد عدة فوائد عامة لـ القرفة والزنجبيل، جاءت كالتالي:

الحد من الأرق

يساعد كلًا من مشروب الزنجبيل والقرفة على تهدئة الأعصاب، فضلًا عن محاربة الأرق والتوتر والاضرابات التنفسية والآلام المختلفة.

تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي

يعمل الزنجبيل على تخفيف الغثيان والقيء، خاصة الناتج من تناول بعض الأدوية، فضلًا عن تنظيم عملية الهضم، من خلال التأثير على عمل الإنزيمات الهاضمة، وتخفيف الشعور بالنفخة والحد من تكون الغازات.

كما تساعد القرفة على تهدئة أعراض الإسهال والإمساك وغازات، والمساعدة في الحصول على نوم هادئ.

علاج نزلات البرد

قد يساعد كلا من الزنجبيل والقرفة على تخفيف أعراض نزلات البرد، والحساسية الموسمية مثل السعال والعطس المتكرر والسيلان.

كما يمتلك الزنجبيل خصائص مسكنة يشابه تأثيرها أدوية الأيبوبروفين، وحمض الميفيناميك (Mefenamic acid)، وتساعد القرفة في تخفيف آلام الحوض والنزيف والحد من الغثيان والقيء المصاحب لفترة الحيض.