فوائد الريحان.. يخلصك من حشرة البق ويحارب رائحة الفم الكريهة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثير من الأشخاص عن فوائد الريحان، فهو واحد من الأعشاب الورقية الذكية، التي لها رائحة قوية ونكهة مميزة، تضيف مذاقًا مختلفًا للطعام، سواء إذا وُضع بحالته الورقية أو تم تجفيفه وطحنه، بالإضافة لفوائده الصحية المميزة والكثيرة.

فوائد الريحان

ويرصد «هُن» في السطور التالية، فوائد الريحان، ولكن دون إفراط، حسبما ذكر موقع «mayoclinic» الطبي، والدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة في حديثه لـ«هن».

وأوضح «الحداد»، أن الريجان يحتوي على الفيتامينات التالية:

فيتامين أ.

فيتامين ك.

فيتامين ج.

الماغنسيوم.

الحديد.

البوتاسيوم.

الكالسيوم.

حمض الفوليك.

أحماض أوميجا 3.

فوائد الريحان للجهاز الهضمي والتنفسي

يعزز الريحان صحة الجهاز الهضمي، إذ يساعد تناوله على تطهير الأمعاء ومنع الإمساك. يحتوى الريحان على عناصر مضادة للأكسدة، وهو ما يعمل على تقوية الجسم، وتسكين آلالام الجسم. يعالج علاج نزلات البرد والربو. يحارب التهابات الجهاز التنفسي. يعمل على تحسين صحة الجهاز التنفسي.

الريحان والزيوت العطرية

يحتوي الريحان على مجموعة كبيرة من الزيوت العطرية الأساسية الغنية بالمركبات الفينولية، ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، الأنثوسيانين.

ومن فوائد أكل ورق الريحان أيضًا، تحسين صحة القلب والشرايين، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية وخاصة «البيتا كاروتين» الذي يتحول إلى فيتامين «أ».

فوائد الريحان على الصحة العامة

تخفيف القلق والتوتر والضغوطات النفسية.

علاج فقر الدم.

مصدر جيد للحديد، إذ إن تناول كوبين من أوراق الريحان الطازجة، أو ما يعادل ملعقة من الريحان المجفف، تغطي 10% من الاحتياج اليومي من الحديد.

انتعاش رائحة الفم بسبب رائحته القوية والذكية.

التخلص من بق الفراش

رش أوراق الريحان في كل أنحاء المنزل، يعمل على طرد بق الفراش، وتساعد رائحته النفاذة على التخلص منه.