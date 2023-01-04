أعراض التهاب عضلة القلب.. مرض خطير يؤدي للجلطات

القاهرة - سمر حسين - صحة

التهاب عضلة القلب هو مرض خطير جدا، والقلب مكون من 3 طبقات بحسب دكتور حسام موافي، الأولى طبقة خارجية سميكة هو غلاف ويسمى التامور، ووظيفته غير معروفة ولكن يمكن تخيل أنه يحيط بالقلب لحماية القلب، مثل حمايته من الميكروب الذي يمكن أن يصيب الرئة، فهو غلاف سميك جدا، وصعب اختراقه من قبل أي ميكروبات، وثاني طبقة هي العضلة والتي تصاب بالالتهاب، وهي عبارة عن ماكينة تعمل بانتظام بعمل من 100 إلى 120 ألف دقة في اليوم الواحد، وثالث طبقة دي خفيفة وناعمة ورقيقة وهي ما تكون الصمام تلك الطبقة الداخلية الناعمة تحميه من التجلط حيث تساعد الدم على التزلق.

وفيما يلي التقرير التالي يستعرض أبرز أعراض التهاب عضلة القلب.

أعراض التهاب عضلة القلب

التهاب يصيب عضلة القلب الذي يمكن أن يقلل من قدرة القلب على ضخ الدم، كما أن التهاب عضلة القلب ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس وسرعة أو عدم انتظام ضربات القلب، تعد الإصابة بفيروس أحد أسباب التهاب عضلة القلب، وأحيانًا يتسبب رد الفعل الدوائي أو الحالة الالتهابية العامة في التهاب عضلة القلب، ويؤدي التهاب عضلة القلب الشديد إلى إضعاف القلب بحيث لا يحصل باقي الجسم على ما يكفي من الدم، ويمكن أن تتكون الجلطات في القلب، مما يؤدي إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

ألم الصدر.

إعياء.

تورم في الساقين والكاحلين والقدمين.

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة (عدم انتظام ضربات القلب).

ضيق التنفس أثناء الراحة أو أثناء النشاط.

الدوخة أو الشعور بالإغماء.

أعراض تشبه الإنفلونزا مثل الصداع وآلام الجسم وآلام المفاصل والحمى أو التهاب الحلق.

أعراض التهاب عضلة القلب للأطفال

صعوبات في التنفس

ألم صدر

إغماء

حمى

تنفس سريع

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة (عدم انتظام ضربات القلب)