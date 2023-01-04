أرقام صادمة لا تتخيلها.. سعر إطلالة جورجينا بالسعودية «من العباءة للحلق» (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

شهدت الساعات الماضية، تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينا، أحاديث رواد مواقع التواصل، بعد ظهورهما خلال حفل تقديم «رونالدو» كلاعب جديد في صفوف فريق النصر السعودي، بعد إتمام الصفقة خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير.

ووصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صباح أمس، إلى السعودية، للانضمام لفريق النصر، بعدما وقع للفريق لمدة موسمين ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وظهرت معه جورجينا وهي تحمل ورود بلون قميص نادي النصر، وسط بعض الأطفال الذين يرتدون قمصان النصر.

إطلالة جورجينا بالسعودية

وتألقت «جورجينا» رفقة اللاعب خلال الحفل الذي أُقيم داخل ملعب «مرسول بارك»، وسط حضور 30 ألف مشجع، إذ بدت بإطلالة عربية شرقية، مرتدية عباءة فضفاضة، متخلية عن إطلالتها المتحررة.

سعر إطلالة جورجينا بالسعودية

وظهرت جورجينا، بعباءة من القطيقة، بلون المارون الداكن، مفتوحة، فضفاضة، بأكمام طويلة، بتوقيع «dollab.line»، بسعر 17000 ريال قطري، وهو ما يعادل 115 ألفًا و727 جنيهًا مصريًا، بحسب موقع «dollab.line» الرسمي.

وجاءت أقراط جورجينا الألماسية، التي ظهرت بشكل أوراق الشجر، من «pasqualebruni»، بسعر 47900 يورو، وهو ما يعادل مليون و259 ألفًا و959 جنيهًا مصريًا، كما تألقت بسترة سوداء «توب» أسفل العباءة بتوقيع «maxmara»، جاءت بسعر 26900 يوروـ أي ما يعادل707 آلاف و576 جنيهًا مصريًا، بحسب موقعي «pasqualebruni» و«maxmara» الرسميين.

انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي

وكان «رونالدو» قد وقع على عقود انتقاله لنادي النصر السعودي، في مدينة مدريد مع مسلى آل معمر رئيس النادي، حتى عام 2025، وسيرتدي القميص رقم 7 مع كتيبة «العالمي»، وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن اللاعب سيتقاضى راتبًا يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم.