ظهرت في الصين.. ماذا تعرف عن أعراض كورونا الجديدة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

متحور جديد يظهر بين الحين والآخر لفيروس كورونا المستجد، آخرها الذي ظهر في الصين والمعروف باسم «يوم القيامة»، وتحدث عنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية في إحدى البرامج الحوارية، موضحًا بعض المعلومات عنه، ومخاطر المتحور الجديد، وكذلك أعراض كورونا الجديدة، والفرق بينها والقديمة.

أعراض كورونا الجديدة

وعن أعراض كورونا الجديدة، يتميز متحور يوم القيامة بمجموعة من السمات وهي:

- سرعة الانتشار.

- أعراض كورونا الجديدة تبدأ من 5 أيام وتنتهي بمرور 7 أيام على الإصابة.

- يهاجم الجهاز التنفسي بشكل أقل عن غيره.

ويعد فيروس كورونا الأساسي، ومعظم المتحورات من بعده لها نفس الأعراض تقريبًا، لكن تختلف حدتها وسرعة انتشارها وفترة الحضانة فقط، وتتمثل فيما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة. حمى. ضيق في التنفس. صعوبة في الحركة. إحساس بالتعب والإرهاق. ظهور طفح جلدي في بعض الحالات وليس معظمها.

ماذا تفعل في حالة الإصابة بفيروس كورونا؟

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بإتباع مجموعة من الخطوات في حال الشعور بالأعراض السابقة ومن أهمها التباعد الاجتماعي، والحفاظ على المساحة الشخصية، وكذلك تناول الاطعمة والمشروبات الغنية بالزنك التي تساعد على دعم الجهاز المناعي.

كذلك يجب مراجعة الطبيب في حالة الإصابة بأعراض حادة، والالتزام بغسل اليدين والأدوات الشخصية والتباعد الاجتماعي، وتناول بروتوكول العلاج الذي تحدده وزارة الصحة، مع الحفاظ على اتباع نظام غذائي صحي لدعم المناعة وتخفيف حدة الأعراض.