دراسة: رائحة في الفم قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الأول

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذر بحث نشره علماء من جامعة مريلاند الأمريكية من رائحة في الفم، يمكن أن تشير إلى الإصابة بمرض خطير مزمن، وهو مرض السكري من النوع الأول، إذ إنه يجب دائمًا متابعة الأعراض ومعرفة معنى كل واحدا منها، وذلك لعلاج الأمراض المزمنة المختلفة التي يمكن أن يصاب بها الشخص.

رائحة في الفم علامة على السكري

الإحساس بطعم فاكهة حلو يمكن رصده في الأنفاس، دون تناول أي فاكهة، هو تلك الرائحة التي تشير للإصابة بالسكري من النوع الأول، حيث تعد علامة تحذيرية لحالة خطيرة، فيشير النفس الذي تنبعث منه رائحة الفاكهة إلى الحامض الكيتوني السكري.

وعادة ما ينمو الحامض الكيتوني السكري، الذي يظهر في رائحة الفم عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الإنسولين، فيبدأ الجسم في البحث عن بدائل الطاقة حينما يفقد المصدر الرئيسي لها، فيكسر الدهون بسرعة كطاقة، لإنتاج مواد كيميائية حمضية تعرف باسم الكيتونات، ويمكن أن تؤثر علامة التحذير هذه أيضًا على مرضى السكري من النوع الثاني، ولكن هذه الأعراض أقل شيوعا في هذا النوع.

أعراض السكري من النوع الأول

وفيما يلي بعض أعراض مرض السكري من النوع الأول، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور حسام موافي في تصريحات تليفزيونية: