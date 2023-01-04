الامارات | وفاة آخر رائد فضاء من طاقم أول رحلة مأهولة لأبولو عن 90 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس، وفاة آخر رائد فضاء من طاقم أول رحلة فضائية مأهولة من سلسلة أبولو التي دارت حول الأرض لمدة 11 يوما عام 1968.

وجاء في بيان لناسا أن والتر كانينجهام توفي في هيوستن عن 90 عاما في وقت مبكر من صباح أمس.

ونقل عن مدير ناسا بيل نيلسون قوله: "كان والت كانينجهام طيارا مقاتلا وعالم فيزياء ورائد أعمال ، لكنه قبل كل شيء كان مستكشفا".

وأضاف: "على متن أبولو 7، أول مهمة مأهولة يجري إطلاقها، صنع والت ورفاقه التاريخ، مما مهد الطريق لجيل أرتميس الذي نراه اليوم".

وتابع: "سوف تتذكر وكالة ناسا دائما مساهماته في برنامج أمتنا للفضاء ونبعث بتعازينا إلى عائلة كنينجهام".

وانطلق كانينجهام وزملاؤه رواد الفضاء والتر شيرا ودون فولتون إيزيل في مهمة الفضاء أبولو 7 التي استغرقت 11 يوما في 11 أكتوبر 1968.

وولد كانينجهام في مدينة كريستون بولاية أيوا في 16 مارس 1932. وبعد حصوله على الدكتوراة في الفيزياء، تم اختياره كرائد فضاء في وكالة ناسا عام 1963.