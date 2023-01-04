ظهر في الصين.. ماذا تعرف عن متحور يوم القيامة الجديد؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

متحور جديد يظهر بين الحين والأخر لفيروس كورونا المستجد، آخرها المتحور الذي ظهر في الصين والمعروف باسم «يوم القيامة»، وتحدث عنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية في إحدى البرامج الحوارية، موضحا بعض المعلومات عنه، ومخاطر المتحور الجديد، وكذلك أعراض كورونا الجديدة، والفرق بينها وبين الأعراض القديمة.

أعراض فيروس كورونا الجديدة

ويتميز متحور يوم القيامة بمجموعة من السمات وهي:

- سرعة الانتشار.

- أعراض كورونا الجديدة تبدأ من 5 أيام وتنتهي بمرور 7 أيام على الإصابة.

- يهاجم الجهاز التنفسي بشكل أقل عن غيره.

ويعد فيروس كورونا الأساسي، ومعظم المتحورات من بعده لها نفس الأعراض تقريبا، ولكن تختلف حدتها وسرعا انتشارها وفترة الحضانة فقط، وأعراض فيروس كورونا الجديدة هي كالتالي:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- حمى.

- ضيق في التنفس.

- صعوبة في الحركة.

- احساس بالتعب والإرهاق.

- ظهور طفح جلدي في بعض الحالات وليس معظمها.

ماذا تفعل في حالة الإصابة بفيروس كورونا

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بإتباع مجموعة من الخطوات في حال الشعور بالأعراض السابقة ومن أهمها التباعد الاجتماعي، والحفاظ على المساحة الشخصية، وكذلك تناول الاطعمة والمشروبات الغنية بالزنك والتي تساعد على دعم الجهاز المناعي في محاربة فيروس كورونا.

كذلك يجب مراجعة الطبيب في حالة الإصابة أعراض حادة من فيروس كورونا، والالتزام بغسل اليدين والأدوات الشخصية والتباعد الاجتماعي، وتناول بروتوكول العلاج الي تحدده وزارة الصحة، مع الحفاظ على اتباع نظام غذائي صحي لدعم المناعة وتخفيف أعراض فيروس كورونا.