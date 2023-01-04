في عيد ميلادها.. سهير زكي: عزومتي في بيت العندليب أسعد يوم بحياتي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر العندليب عبدالحليم حافظ، معشوق الفتيات الأول وفارس الأحلام، فمعظمهن وقعن في حبه وعشقه، يضعن صوره تحت وسائد نومهن، ويعلقنها داخل غرف نومهن، يتابعن تفاصيل يومه وأعماله لحظة بلحظة، حتى انتحرت الكثير منهن وقت وفاته وتشييع جنازته، لم يكن الحب بيت الفتيات والجمهور فقط، بل امتد للنجمات داخل الوسط الفني، لعل من بينهن الراقصة الاستعراضية والفنانة سهير زكي، التي وقعت في حب العندليب وخطف قلبها وأثره كباقي الفتيات، حتى التقت به.

ويتزامن اليوم 4 يناير، يوم ميلاد الفنانة والراقصة الاستعراضية سهير زكي، ويُقدم «هُن» تفاصيل اللقاء الذي جمع بينها وبين العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

كواليس اللقاء بين سهير زكي وعبدالحليم حافظ

كانت الراقصة الاستعراضية والفنانة سهير زكي، تحدثت عن اللقاء الذي جمع بينها وبين العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وعزومته لها داخل منزله على الغداء، خلال استضافتها في برنامج من تقديم الفنانة فيفي عبده، إذ قال: «علاقتي بالعندليب حافظ كانت كويسة وطيبة، بصراحة يتحب كل أغانيه وأفلامه، هو وقت سننا كنت أقعد اسمعه على أغاني الحب واتنهد زي الرومانسيات الشيك دي».

عزومة على الغداء

وعن اللقاء الأول الذي جمع بين سهير زكي والعندليب عبدالحليم حافظ، قالت: «جه مرة في ملهى ليلي وكان معاه ناس من عائلة عربية مشهورة، قالي يا سهير قبل ما اتجوز، أنا عازمك بكرة وحكالي القصة وعاملين غدا بكرة ومعجبين بيكي وعايزينك وعامل العزومة عندي في البيت فرحت أوي إني هتغدا عند عبدالحليم وأشوف بيته وكل حاجة تخصه».

وتابعت الراقصة الاستعراضية والفنانة سهير زكي، الحديث عن كواليس عزومتها على الغداء في منزل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، إذ قالت: «واحنا قاعدين على السفرة قاعدة مبعملش حاجة غير إني بصاله، يقولي كلي يا سهير وألاقي الأكل بيقع مني من الخضة، كان أسعد يوم عندي يوم ما كلت واتغديت في بيت عبدالحليم حافظ اللي في الزمالك».