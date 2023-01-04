أخطاء تسبب انفجار الزجاج والبايركس على البوتاجاز.. احذري السوائل الساخنة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتخوف الكثير من السيدات عند طهي الأطعمة في الأواني الزجاجية والبايركس من الانفجار، إذ أنه تشتكي معظم الأمهات أن الأواني تنفجر بشكل مستمر عند إعداد أي نوع طعام بها، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن» ما يجب اتباعه من نصائح لعدم الانفجار، واكتشاف الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى تكسر الزجاج المقاوم للحرارة وتجنبها وفقًا لموقع «Justfood» الخاص بالمطبخ.

احذري عند استخدام البايركس

- لا تضيفي السوائل إلى أواني البايركس مرة واحدة.

- لا تضعي البايركس الساخن على رخام به ماء.

- لا تستخدمي البايركس إذا تعرض للشرخ.

‏- ‏لا تضعي البايركس على النار مباشرًة إلا إذا كان من الزجاج المقوى.

‏- ‏لا تضعي الأطعمة المجمدة في البايركس إطلاقًا، نظرًا لاختلاف الحرارة الخارجية والداخلية للبايركس.

-إذا كان البايركس في الثلاجة لا تضعيه مباشرةً على النار أو درجة حرارة مرتفعة، فذلك بالطبع يسبب كسر الطبق على الفور وانفجاره بسبب تغيير درجة الحرارة المفاجئ.

- يجب التأكد من تسخين الفرن جيدًا قبل وضع الأواني فيه، لعدم خدش الأطباق البايركس.

- يجب إضافة السوائل للطعام الموضوع في الصينية البايركس بطريقة بطيئة حتى لا يتفاجئ جسم الطبق.

تجنبي انفجار الزجاج

- تجنبي التغير في درجات الحرارة، بمعنى ألا تنقلي القالب الزجاجي من الفريزر إلى الفرن مباشرة أو العكس.

- اتركي الأدوات في درجة حرارة الغرفة حتى تتلاءم معها قبل تعريضها للحرارة العالية أو إدخالها إلى الثلاجة.

- تجنبي سكب السوائل داخل الزجاج وهو ساخن، يمكن أن يحدث هذا عند إضافة شوربة أو ماء للطاجن، أو عند وضعه على سطح مبتل.

- لا تستخدمي الأدوات المعدنية مع الزجاج، مثل السكاكين والقواطع.

- لا تتركي الزجاج يحتك مباشرة بأي سطح بارد أو صلب ودائمًا أتبعيه بفوطة نظيفة وجافة. ‏

- ‏اصنعي حائلًا بينه وبين أي سطح يوضع عليه.

- لا تضعي الزجاج فوق النار مباشرةً دائمًا استعملي الشياطة المعدنية وكذلك الأمر عند البايركس.

- لا تضعي القالب في الحوض ليلامس الماء البارد فور إفراغ محتوياته، بل اتركيه ليبرد أولا ثم استخدمي الماء في غسله.

- تجنبي خبط وإيقاع القالب الزجاجي مع تجنب وضعه بعنف على سطح صلب.

- عند الوضع في الفرن اتركي الفرن ليسخن أولًا قبل أن تضعي فيه القوالب الزجاجية.

- لا ترفعي حرارة فرنك عن 350 درجة مئوية عند وضع الإناء في الداخل.