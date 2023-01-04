استشاري يوضح أضرار الولادة القيصرية.. تسبب نزيفا للأم وأمراضا مناعية للجنين

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلجأ الكثير من السيدات إلى الولادة القيصرية، التي تسهل على البعض منهن الوقت والتعب، ولكن لا يدري البعض منهن بالأضرار التي يمكن أن تحدث للأم وللجنين خاصة الأطفال الذين يقضون فترة داخل الحضانة بعد الولادة مباشرة.

أضرار الولادة القيصرية

حددت وزراة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أضرار الولادة القيصرية دون مبرر طبي على صحة الأم، والتي أشارت إلى أنها تؤدي إلى الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل.

مضاعفات الولادة القيصرية على الجنين

كما أوضحت «الصحة» المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة، نتيجة الولادة القيصرية، والتي يمكن أن تتسبب في زيادة في الجراثيم المعوية والسمنة، والإصابة بالحساسية والتوحد والتعرض إلى الإصابة بالسكري وأمراض المناعة.

مخاطر الولادة القيصرية

وكان تحدث الدكتور محمد منصور، استشاري النساء والتوليد، لـ«هُن»، عن أضرار الولادة القيصرية، إذ قال إنها تؤدي إلى تغير في جسم الأم، بخلاف مشاكل في المشيمة المتقدمة والملتصقة في جدار الرحم، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث نزيف شديد للأم بخلاف مشاكل في الرحم وقد تؤدي إلى الحاجة لاستئصاله، كما ينتج عنها تغير في شكل وجسم الأم نتيجة لوجود جرح الولادة الذي يستمر تواجده طيلة العمر، ويتسبب في مشاكل نفسية للأم.

كما أشار استشاري النساء والتوليد، إلى أن الولادة القيصرية يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات في منطقة الجرح في البطن، وحدوث مشاكل كبيرة في الرضاعة الطبيعية بسبب الضعف الشديد التي تكون فيه الأم بسبب الولادة، كما يمكن أن تؤدي إلى ملازمة الام في السرير لفترة كبيرة عكس الحال في الولادة الطبيعية، بجانب الشعور بصعوبة كبيرة في التبول.