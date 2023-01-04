«الإنتانية» عدوى بكتيرية تؤثر على القلب.. 7 أعراض راقبيها منها النهجان الشديد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يظهر على الجسم الكثير من الأمراض والأعراض ولكن لا تعرف معظم النساء أسبابها، لذلك يجب التوعية بهذه الأمراض حتى ترعى ربة المنزل نفسها وأسرتها، مثل مرض الإنتانية الذي يتشابه أعراضه مع أمراض عديدة، فهو استجابة الجسم المختلفة للعدوى بسبب بيكتيرية تؤثر على القلب، فهو اضطراب يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم كالتأثير على الشرايين، وقد ينتج عنه انخفاض حاد في ضغط الدم والعديد من المشكلات، وإذا لم يتم معالجته في أول الأمر ينتج عنه تفاقم ويتحول إلى صدمة إنتانية، لذلك يجب أن تعرفه السيدات، ونقدم لكم من خلال «هُن» مرض الإنتانية وأعراضه وطرق علاجه.

مرض الإنتانية وأعراضه

وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد معوض، استشاري أمراض القلب والشرايين، لـ«هُن» إنه حالة تهدد الجسم عند استجابته للعدوى، وينتج عن انخفاض كبير في ضغط الدم يمكن أن يسبب مشاكل شديدة في أعضاء الجسم، وتتمثل أعراضه كالتالي:

- اضطرابات في الوعي.

- صداع مستمر.

- شدة النهجان.

- الشعور بألم في القلب مستمر.

- ذبلان الوجه.

- الآم في الفقرت القطنية.

- التهابات متسمرة في منطقة الصدر.

أسباب وعلاج مرض الإنتانية

أضاف «معوض» أن التهاب الإنتانية ينتج عن إنتقال عدوى بكتيرية تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، فتعمل على التهاب بطانة القلب وحدوث التهاب شرايين الأوعية الدموية، والمعالجة الوقائية ‫له ترتكز على العناية بنظافة الطعام والشراب ونظافة الأيد، وإبقاء ضغط الدم الانقباضي أكبر من أو يساوي 65 ملم زئبقيًا، مع وجوب ارتفاع مستويات حمض اللاكتيك في الدم وسيولته، ونوه أن مضادات الالتهاب والأمراض الإنتانية ‫يجب ألا توصف إلا من خلال طبيب معالج، لأن من دون تشخيص أعراض متضمنة لألم وحرارة يمكن أن تكون أعراض عادية، لكن الخطر أن تترك بعض الأعراض الإنتانية تتطور من دون معالجة.

أطعمة تساعد على سيولة الدم

ووصف رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن» أطعمة تحتوي على اللاكتيك لزيادة سيولة الدم، وهي كالتالي:

- الأسماك الدهنية إذ يُعدّ السمك من الأغذية المفيدة للقلب بما في ذلك سمك السلمون والماكريل.

- إحتواء الطعام على الينسنون يُعدّ أحد الخضروات الجذرية الغنية بالنترات المفيدة لسيولة الدم.

- الفلفل الرومي إذ يساعد الشرايين على العمل بشكلٍ جيد، فهو يساعد على إرخاء العضلات في الأوعية الدموية ليتدفق الدم بسهولة.

- الرمان فيحتوي الرمان على العديد من العناصر الغذائيّة، ومضادّات الأكسدة التي قد تلعب دورًا في تحسين الدورة الدموية

- الخضراوات الورقية تساعد على توسيع الأوعية الدموية كالسبانخ الذي يساعد على تحسين الدورة الدموية.

- الثوم لإحتوائه على الأليسين الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية.