علاج الكحة بالأعشاب في المنزل.. مشروبات ساخنة مع عسل أبيض

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكحة تعتبر عرضا شائعا للإصابة ببعض الأمراض التنفسية والصدرية، ويمكن علاجها في البيت بتناول بعض المشروبات العشبية، حيث أن علاج الكحة بالأعشاب شائع للغاية في الطب البديل والتقليدي، وفيما يلي بعض المشروبات العشبية التي تعالج الكحة للأطفال والكبار على حد سواء، بحسب الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الصدر والجهاز التنفسي في مستشفى الصدر بالعباسية، وموقع هيلث لاين الطبي المتخصص.

سوائل تعالج الكحة

هناك عدد من المشروبات الساخنة العشبية التي يمكن أن تعالج الكحة عند الأطفال، ومن بين تلك المشروبات العشبية التي لها خواص مذيبة للبلغم هي مشروب الزعتر، وكذلك الليمون بالنعناع.

ترطيب الحلق أثناء الإصابة بالكحة من الأمور الهامة للغاية لـ علاج الكحة، وهناك بعض الأعشاب التي يمكن أن تقوم بهذا الدور، ومن بينها الشاي والأعشاب بأنواعها التي ترطب الحلق، وهي أمر ضروري لإتمام عملية الشفاء.

العسل الأبيض

يعتبر العسل الأبيض أيضا علاجا فعالا للكحة لأنه غني بمضادات الالتهابات التي يمكنها المساعدة في تقليل التهاب الحلق وتهدئة السعال الجاف عند الإصابة بالكحة الناشفة.

ومن المشروبات الساخنة أيضا التي يمكن أن تقلل من الكحة مشروب العسل بالليمون، فهو يخفف أيضا من أعراض البرد، لأنه مهدئ للشعب الهوائية وطارد قوي للبغلم.

ويمكن أيضا استخدام الغرغرة بالماء المالح لعلاج السعال الجاف، والتهاب الحلق، وكذلك إضافة ملعقة من عسل النحل الأبيض على كوب من الشاي الدافئ، أو الماء الدافئ مع الليمون، الشوربة الساخنة كذلك مفيدة للغاية في تهدئة الكحة.