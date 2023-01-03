مفاجأة.. جورجينا رودريجرز بالعباءة السوداء في أول ظهور لها بالسعودية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدو أن الثقافة العربية بدأت تلقي ظلالها على الكرة العالمية، خاصة بعد ظهور جورجينا رودريجز في السعودية بشكل يوحي احترامها وتمسكها بثقافة البلد الذي انتقلت للعيش فيه مع كرستيانو رونالدو وأولادهما، حيث وقع اللاعب عقدا لصالح نادي النصر السعودي، وبدا الظهور الأول لـ جورجينا لافتا للأنظار.

أول ظهور لـ جورجينا بالسعودية

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، وصلت جورجينا رودريجرز الأراضي السعودية مع كرستيانو رونالدو وأطفالهما، وذلك لبدء اللعب لصالح نادي النصر السعودي، والذي نجح في إبرام صفقة مع اللاعب البرتغالي.

وكجزء من احترام الثقافة، والاندماج في المجتمع السعودي، جاء الظهور الأول لـ جورجينا في السعودية مفاجئا، حيث ارتدت عباءة سوداء مفتوحة، على هاي كول بيزك من اللون الأسود، وبنطلون من الجينز، وتميزت إطلالة جورجينا بالبساطة المطلقة، وذلك خلال حضورها حفل تقديم كريستيانو رونالدو‬ باستاد ‫مرسول بارك‬ في الرياض.

إطلالة بملايين الجنيهات

وتأتي تلك البساطة في حفل تقديم كرستيانو، بعد إطلالة باهظة الثمن ظهرت بها جورجينا خلال رحلة الطيران إلى السعودية، حيث ارتدت عقدا ثمينا من الألماظ الحر 28 قيراطا، يبلغ سعره 79 ألف دولار أمريكي ما يعادل 2 مليون جنيه، وحقيبة يد من ماركة بيريكن هيربس مصنوعة من جلد التمساح تتجاوز قيمتها 40 ألف يورو أي ما يعادل مليون جنيه مصري.