مرض ابنة عمرو السولية لاعب الأهلي.. عملية جراحية ودعوات بالشفاء العاجل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعاني ابنة عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، من مرض أدى إلى خضوعها لعملية جراحية مؤخرا، وهو ما لم يفصح عنه لاعب القلعة الحمراء، بالرغم من تعرضه لهجوم من الجماهير على خلفية تراجع مستواه الرياضي، وذلك لأن محبي اللاعب والنادي ينتظرون منه أداءً أكثر تميزا.

مرض ابنة عمرو السولية

ويبدو أن تراجع مستوى عمرو السولية والذي كان واضحا خلال الفترة الماضية، وخاصة في مباراة الأهلي وسموحة ضمن مباريات الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، بسبب مرض ابنته «ليلى»، وبالرغم من ذلك، إلا أنه لعب بشكل مميز أمس أمام نادي بيراميدز ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري، ووأحرز هدفين، الأول في الدقيقة 19، والثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وبعدما أحرز السولية هدفين في بيراميدز، نشر صورة وكتب عليها «من أجل ليلى»، ونشر كذلك صورة لها من غرفة العمليات حينما كانت تخضع لجراحة وأخرى بعد خروجها من غرفة العمليات وعلق قائلًا: «ألف سلامة عليكي يا روح قلبي».

وفي الوقت ذاته نشرت هدير زوجة عمرو السولية صورة لزوجها وابنتهما ليلى، وكتبت في تعليقها عليها: «من أصعب الأيام اللي مرت عليا في حياتي، ربنا يحفظ أولادنا جميعا، منشوفش فيهم حاجة وحشة».

تعليقات المتابعين على مرض ابنة السولية

تعاطف عدد كبير من جمهور الأهلي مع مرض ابنة عمرو السولية، والذي لم يفصح عنه حتى الآن، وجاءت التعليقات عليها: «الله يبارك لك يا أبو ليلى زي ما فرحتنا»، وكتب آخر: «تستهالها يا أبو ليلى، ربنا يشفهالك يارب»، وغرد آخر: «فعلا كده عرفنا ليه ربنا يقومهالك بالسلامة يا أبو ليلى».