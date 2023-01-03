تحققت النبوءة.. الجمهور يشارك صور حمل إيمي سمير غانم في ظهورها الأخير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فرحة جديدة تهل على أسرة الفنان سمير غانم، بعد فترة كبيرة من الحزن، إذ استقبلت الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد، مولودهم الأول، بالتزامن مع عيد ميلاده، وحرص الجمهور على المباركات وتقديم التهانئ لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كان الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد، دائمًا ما ينفون شائعات الحمل إلا أن الجمهور كان يؤكد على صدق تلك المعلومة، من خلال متابعة الصور والفيديوهات التي تظهر خلالها الفنانة والتي كانت تفيد حملها، وكانت تظهر خلالها بجسد ممتلئ تظهر عليه علامات الحمل، وبعد ولادة أول مولود للثنائي، صدقت نبوءة الجمهور.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية المناسبات التي كانت تؤكد على حمل الفنانة إيمي سمير غانم، وكانت تظهر عليها الأعراض بوضوح.

أزياء واسعة لإخفاء الحمل

في نوفمبر من العام الماضي 2022، ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم، في باريس، وشاركت صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بفستان طويل مع كاب من الفرو، والتي لمح الجمهور آنذاك ببروز ملامح الحمل عليها وكانت تعمل على إخفاء بطنها من خلال الفرو، إذ كانت من بين التعليقات التي علقها الجمهور «انتي حامل يا إيمي، مبرووك فرحتلك جدا، شكلها حامل أوي في الصور، بطنها باين عليها».

كما شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، أيضا صور قبل أشهر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رفقة زوجها الفنان حسن الرداد، خلال عرض فيلم «تحت تهديد السلاح» في دبي والتي لفتت نظر الجمهور، وبدأت المباركات تنهال عليها، كان من بينها «مبروك ربنا يتمملك على خير، ربنا يرزقكوا بالذرية الصالحة».

الجمهور يبارك لإيمي سمير غانم على المولود الجديد

ولاحظ الجمهور بإن الفنانة إيمي سمير غانم، كانت تحاول إخفاء حملها عن الجميع وتخفي ذلك من خلال ارتداء الأزياء الواسعة أو وضع يدها على بطنها لإخفاء الحمل، وهو ما حدث بالفعل أثناء عرض فيلم حسن الرداد في دبي، إذ ظهرت بصورة وهي تختبىء خلفه ولا يظهر سوى جسمها من الأعلى والتي كانوا فيها برفقة عدد من أصدقائهم.