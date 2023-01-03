أحبها وليد توفيق وتزوجا دون فرح.. من هي جورجينا رزق ملكة جمال الكون؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وقع في حبها وغرامها من النظرة الأولى، استحوذت على قلبه، كانت لها طلة مختلفة عن السيدات اللواتي شاهدهن من قبل، كان اللقاء الأول لهن على متن طائرة متجهة إلى مصر، حتى تفاجأ بالاحتفاء الشديد في استقبالها، لم يصدق بأنها ستكون الفتاة التي سيحبها وترافقه كزوجة ومحبة طوال سنوات عمره، ليكن حُب جورجينا رزق، ملكة جمال الكون، والفنان وليد توفيق.

ويتزامن اليوم 3 يناير، عيد ميلاد جورجينا رزق، ملكة جمال الكون، ويُقدم هٌن لقطات من علاقتها بالفنان وليد توفيق.

كواليس اللقاء الأول

تحدث الفنان وليد توفيق، عن كواليس اللقاء الأول الذي جمعه بين جورجينا رزق، «حبينا بعض واتجوزنا وكونا أسرة كبيرة، قصة حبنا بدأت من خلال السجادة الحمراء، كانت الشهرة صعبة ولما دعيت على زيارة لمصر، كنت معاها على نفس الطيارة وما معي غير قميصين وجاكيت واحد، كنت بشتغل مقاول وعندي عمارات ماسكهم، وكان معايا العود، لقيت سجادة حمراء وشمبانيه وكنت مفكر إن المضيفات مستنييني، وفضل قاعد لقيتهم بيقولوا الملكة جات، كنت معجب بيها في البداية كإنسانة وملكة جمال عربية».

وتابع الفنان وليد توفيق، في الحديث عن قصته مع جورجينا رزق، ملكة جمال الكون، خلال استضافته في برنامج «العاشرة مساء»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، «دخلت وفتحوا الشمبانيا وقاموا يغنولها، قالي المنتج بعد ما قعدنا قوم وقرب منها وسلم عليها هي طيبة جدا ولسه عاملة فيلم مع عمر خورشيد، قولتله هي هتبصلي يعني أنا راجل غلبان لسه طالع جديد، ولما نزلنا مطار القاهرة لقينا الصحفيين والمصورين وكنت مفكرهم مستنييني ولما نزلت محدش سلم عليا، صوروها ومشيوا كلهم».

«لما روحت الأوتيل ملقتش غرفة أنام فيها وحبيتها وعمري ما فكرت إننا ممكن نتجوز وقتها كنت شايل حكاية الجواز من دماغي وعايز أشتغل وأعمل كارير خاص بيا»، عبارة واصل من خلالها الفنان وليد توفيق الحديث عن كواليس زواجه من ملكة جمال الكون، مستطردا «كانت هوس الشباب وعمري ما فكرت إنها توافق، ولما جيت باريس كنت عملت 4 أفلام بمصر وكان المنتج هناك والمخرج واقترحوا يعملوا فيلم أنا وهي فيه، افتكرتهم بيهزروا، لما روحنا البيت عندها لقيتها واخدة شقة متواضعة وقاعدة هي وابنها علي، والده استشهد بعد اغتياله، قالتلي أنا تركت الفن وعايزة أربي ابني ودخلت مسابقة ملكة جمال الكون بالصدفة كنت رايحة مع شقيقتي واختاروني أنا».

زواج بدون فستان وبدلة وفرح

وعن كواليس الزواج قال الفنان وليد توفيق:«تزوجنا دون فرح ولا بدلة ولا فستان، وتقدم بطلب زواجها 4 رجال يملكون جميعهم طائرات خاصة حبيتها وحبيت ابنها الكبير وربيته كإنه ابني بالظبط وله مكانة خاصة عندي،وعندنا وليد جونيور ونورهان ابنتي، كانت أحلى فرحة في حياتي حستها معاهم»