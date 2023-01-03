طرق مختلفة لإعداد السبانخ.. وصفات لذيذة وشهية قدميها لأولادك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحب معظم الأمهات تقديم السبانخ لأسرتها، لإحتوائها على العناصر الغذائية المثالية لصحة جيدة، إذ يعد السبانخ مصدرًا مهمًا للعديد من الفيتامينات والمعادن وحمض الفوليك والحديد، كما يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجلد والمناعة خاصةً في فصل الشتاء، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» وصفات لذيذة وشهية بالسبانخ أعدها الشيفات من خلال قناة «Cbc sofra» لإعدادها لأولادك.

السبانخ بالسمك الفيلية بطريقة الشيف هشام السيد

المقادير:

- سبانخ.

- ثوم.

- سمك فيلية.

- كريمة.

زبدة.

- بهارات.

- زيت.

- ثوم مفروم.

طريقة التحضير:

- ضعي الزبدة في طاسة على النار.

- ضعي السمك وعليه الزيت النباتي أو زيت عادي حسب النظام الغذائي المتبع.

- نضع الملح على السمك عند ذوبان الزبدة.

- نقلب السمك في الزبدة إذا كانت الطاسة غير قابلة للصق.

- نقطع السمك إلى مقاسات متساوية واتركيه حتى ينضج.

- نضع الثوم حتى يذوب.

- نضع السبانخ سواء كانت مجمدة أو طازجة.

- نقلب المقادير معًا ونضيف الكريمة اللباني.

- نقلب السمك حتى يأخذ السمك لون غامق مائل إلى الزيتي.

- نغمس السمك داخل الصوص ونضع عليه كمية من الدقيق.

- نقدم السمك مع السبانج بجانب الأرز أو الخبز.

فيتا بالسبانخ على خُطى الشيف نورا السادات

المقادير:

- جبنة فيتا.

- سبانخ بلدي.

- جبنة شيدر حمراء مبشورة.

- كريمة.

- جبنة موتزاريلا.

- زعتر.

- ثوم.

- بقدونس.

- زيت زيتون.

- توست.

- ليمون.

- ملح وفلفل.

طريقة التحضير:

- حمصي التوست ورشي عليه الزعتر.

- ضعي رشة خفيفة وقطعي السبانخ قطع صغيرة.

- ضعي السبانخ بداخل الطاسة وشوحية حتى يذبل.

- ضعي رشة الليمون والملح والفلفل.

- قلبي المكونات جيدًا وضعي الكريمة واعصري الليمون لإضافة مذاق جيد.

- ضعي الجبنة الشيدر والموتزاريلا وقلبي المكونات جيدًا.

- اخرجي التوست وادهنيه بالجبنة.

- ضعي السبانخ على التوست.

- ضعي على الوجه الجبنة حتى يصبح مقرمش.

طريقة السبانخ بالحمص:

المقادير:

- زيت زيتون.

- ملعقتان كبيرتان بصل.

- ثوم مفروم.

- ملح.

- ملعقة صغيرة ونصف كمون.

- ملعقة صغيرة كزبرة.

- سبانخ مفرومة.

- حمص مسلوق.

- نصف كوب ماء.

طريقة التحضير:

- ضعي الزيت والبصل في طاسة وقلبيه على النار حتى يبدأ يتحمر.

- ضيفي الثوم والملح والكمون والكزبرة وقلبي حتى تتداخل المكونات.

- ضعي السبانخ وقلبيها لمدة 5 دقائق على النار.

- ضيفي الحمص واسكبي الماء وأتركيها حتى تغلي على النار وتنضج.