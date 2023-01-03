كيف تحافظين على أسنانك من التسوس والاصفرار؟.. احذري القهوة والمشروبات الغازية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الفتيات عن الجمال والأناقة والظهور بمظهر جذاب أمام الجميع، وهو ما يتحدد من خلال العناية بالمظهر الداخلي والخارجي، وتعد الأسنان من أبرز العناصر التي يمكنها أن تضيف جمالا خاصا بالسيدات، وتعاني بعض السيدات من مشكلة اصفرار الأسنان، لذا تبحث عن طرق غير مكلفة تساعد على العناية بالأسنان وشكلها ومنع تسوسها أيضا.

نصائح لتجنب اصفرار الأسنان

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، نصائح تجميلية للمواطنين لتجنب اصفرار الأسنان والحفاظ عليها دون تغير لونها.

وكان من بين تلك النصائح التي حددتها «الصحة» للمواطنين هي تغيير بعض العادات اليومية مثل الإقلاع عن التدخين وشرب القهوة، كما يجب الاعتناء بالأسنان عن طريق تنظيفها بالفرشاة والخيط بانتظام، بخلاف الحرص الدائم على زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر لتنظيفها بشكل طبي وصحي.

كما لفتت الوزراة إلى أهمية تنظيف الأسنان بشكل سليم، وغسلها جيدا بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل قبل الذهاب للفراش.

ونصح الدكتور عمر منصور، طبيب الأسنان، بضرورة تنظيفها بمعجون يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًا، للمساعدة في الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

طريقة غسل الأسنان الصحيحة

وعن كيفية غسل الأسنان بشكل صحيح، قال الدكتور عمر منصور، لـ«هُن»، يجب عدم شطف الفم بعد غسل الأسنان بالفرشاة على الفور، حتى يتبقى الفورايد عليها بشكل كبير، بالإضافة لعدم استخدام الخيوط أو الأعواد لإزالة الأطعمة المتبقية بين الأسنان: «قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى ومشاكل في اللثة».

وأشار الطبيب أيضًا بإنه يجب التأكد من تنظيف الأسنان بشكل جيد حتى لا يتراكم الجير عليها والتي تغير من لونها وتتسبب في روائح كريهة عليها كما يمكن أن تؤدي إلى التسوس «الجير يمكن أن يُسبب أضرار كبيرة جدًا وإحمرار وتهيج وتورم في اللثة».

أطعمة تسبب تسوس الأسنان

وأوضح الطبيب بوجود بعض الأطعمة المسببة لتسوس الأسنان، ويداوم عليها البعض دون إدراك لمخاطرها، من بينها: «الليمون والبرتقال والقهوة وتناول المشروبات الغازية والشيبسي».