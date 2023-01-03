ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت 8 أكواب من الماء يوميا؟.. حياة أطول لـ15 عاما

القاهرة - سمر حسين - صحة

توصلت دراسة كبيرة ممولة من الحكومة الأمريكية إلى أنّ البالغين الذين يجعلون أجسادهم رطبة، يعيشون سنوات أطول ويقل احتمال إصابتهم بأمراض مزمنة، لذا شجع الباحثون على أهمية شرب الأكواب الثمانية الموصى بها يوميًا لجني الفوائد الكبيرة لشرب الماء، والتي من بينها إبطاء الشيخوخة.

تناول 8 أكواب من الماء يطيل العمر

وتابعت الدراسة التي أجريت على أكثر من 11 ألف شخص فوق سن الثلاثين مستويات الصوديوم في الدم، التي تزداد عند شرب كمية أقل من السوائل والماء، ووجدوا أن البالغين الذين لديهم مستويات أعلى كانوا أكثر عرضة بنسبة 64% للإصابة بأمراض مزمنة مثل قصور القلب والسكتة الدماغية مقارنة بأولئك في المستويات المتوسطة.

وقال الباحثون إنّ البالغين الذين لديهم مستويات أعلى كانوا أكثر عرضة للوفاة في سن أصغر، مسلطين الضوء على الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن البقاء رطبًا بتناول الماء يمكن إطالة حياة الشخص بما يصل إلى 15 عامًا.

ولفت الباحثون إلى أنّ قلة شرب الماء يؤدي إلى تلف الحمض النووي والالتهابات، وبالتالي تسريع عملية الشيخوخة.

وقالت المؤلفة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة ناتاليا دميتريفا، الباحثة في المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، إن النتائج تشير إلى أنّ الترطيب المناسب قد يبطئ الشيخوخة ويطيل حياة خالية من الأمراض.

فوائد تناول الماء

من جانبها، قالت دكتور سمر العمريطي، استشاري المناعة، إنّ تناول الماء يوميا وبانتظام له العديد من الفوائد التي تنعكس على البشرة والشعر بخلاف الفوائد الصحية العديدة، التي يسببها تناول الماء، كما أنها تعالج مشكلة الخمول في الجسم.