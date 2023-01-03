لعيون مختلفة وبارزة في الشتاء.. خطوات سهلة لرسم الآيلاينر الأزرق

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع بداية دخول فصل الشتاء، تلجأ العديد من السيدات والفتيات إلى استخدام ألوان مختلفة وخاصة في رسم آيلانير العيون، وتأتي في مقدمتها استخدام اللون الأزرق، ويجب الحظر عند وضع آيلاينر العيون الأزرق، فهو يمكن أن يجعل عينيك رائعة الجمال، أو تبدو شاحبة ومشوشة، إذ أن محددات العيون الزرقاء لا تليق دائمًا مع جميع ألوان بشرة، ولكن في بعض الحالات، وفيما يلي نقدم إليك طريقة وضع محدد العيون الأزرق بشكل صحيح حسب ما نشرت مجلة elle المتخصصة في الموضة والجمال.

طريقة وضع آيلاينر أزرق

توجد مجموعة من الخطوات الناجحة لوضع آيلاينر العيون الأزرق، نستعرضها في السطور التالية:

- ترطيب منطقة العين وعمل حواجب عينيك بمصحح الحواجب، قبل وضع الآي لاينر.

- ضعي الكونسيلر تحت العين إذا لزم الأمر.

- خذي محدد العيون الأزرق بأي شكل تفضله سواء كان قلما أو جل أو سائل.

- ارسمي خط خفيف يتماشى مع شكل عينيك.

- ارسمي الخط الكامل مع إبقاء الخط رفيعًا في الزاوية الداخلية وسميكًا من الخارج.

- ضعي الآي لاينر بالقرب من خط الرموش قدر الإمكان.

- خذي محددًا أسود للعين وارسمي خطًا رفيعًا جدًا تحت اللون الأزرق، وألصقه بالقرب من خط الرموش.

- ضعي الهايلايتر في الزاوية الداخلية ومنطقة مجرى الدموع.

- أخيرا ضعي ماسكرا سوداء لإنهاء اللوك جيدا.