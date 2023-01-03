طريقة عمل قرنبيط بالكاري مشوي.. «وصفة مش تقليدية للأطفال»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يُعتبر القرنبيط من النباتات الشتوية التي تحرص ربات البيوت على طهيه لأطفالهن، لأنه غني بالفوائد الصحية كما أنه يمنحهن الدفء، وتعد طريقة عمل القرنبيط المقلي والقرنبيط بالصلصة من أشهر طرق طهي القرنبيط في الشرق الأوسط.

لذلك يستعرض مطبخ «هُن» في التقرير التالي طريقة مختلفة لطهي القرنبيط وهي القرنبيط بالكاري المشوي باستخدام مقادير غنية بالفوائد الصحية وبعيدة عن الزيوت والدهون المهدرجة، وفقًا لموقع مجلة «Elle» الفرنسية.

المكونات:

رأس قرنبيط مقطع إلى زهيرات

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة مسحوق كاري

ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل

كزبرة طازجة للتزيين

طريقة التحضير

لعمل القرنبيط بالكاري المشوي قومي أولًا بإحضار وعاء كبير قلبي فيه زهور القرنبيط بعد غسلها وتقطيعها سابقًا، مع الزيت والتوابل حتى تتغطى جميع القطع جيدًا.

في الخطوة التالية ضعي القرنبيط على صينية خبز مبطنة بورق زبدة ومن ثم في الفرن لمدة 25-30 دقيقة، مع التقليب كل 15 دقيقة تقريبًا.

اخرجي القرنبيط بالكاري المشوي وقدميه مع الرز، والزبادي اذا اردت.

طريقة عمل خلطة القرنبيط بالحليب

يمكنك تحضير خلطة للقرنبيط المشوي مع الكاري اذا ارادت بمكونات بسيطة في منزلك وهي كالاتي:

كوب دقيق.

2 بيضة.

½ كوب حليب.

2 فص ثوم مهروس ناعمًا.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة ناعمًا.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطة.

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:

احضري وعاء كبير وضعي فيه المواد الجافة مثل الدقيق والنشا أو الكركم حال وجوده والشطة، ثم في الخطوة التالية ضيفي الثوم والكزبرة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والكمون.

- ضعي في النهاية البيض والحليب أو الرائب، اخلطي المكونات حتى يتماسك السائل، واغمسي القرنبيط في الخليط، ثم ضعيه في الزيت وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا من جميع الجهات.