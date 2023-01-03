جورجينا تصل للسعودية بإطلالة تتجاوز 3 ملايين جنيه.. راتب رونالدو في 5 ساعات فقط

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أخيرًا وصلت جورجينا رودريجيز إلى العاصمة السعودية الرياض، مرافقة لصديقها نجم كرة القدم البرتغالية كرستيانو رونالدو الذي يلعب حاليًا كمهاجم لنادي النصر السعودي.

عقد ألماظ سعره 79 ألف دولار

نشرت جورجينا صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام وهي في طائرة «الدون» الخاصة ومتوجهة للرياض لترافق رونالدو وظهرت مرتدية عقد ثمين ألماظ حر 28 قيراطا يبلغ سعره 79 ألف دولار أمريكي ما يعادل 2 مليون جنيه بالسعر الرسمي للدولار أمام الجنيه.

كما ظهرت أمامها حقيبة يد من ماركة بيريكن هيربس مصنوعة من جلد التمساح تتجاوز قيمتها 40 ألف يورو أي ما يعادل مليون جنيه مصري.

راتب رونالدو خلال ساعات معدودة

وتتجاوز قيمة العقد الذي ترتديه جورجينا والحقيبة التي تحملها، مبلغ 120 ألف دولار «3 ملايين جنيه» وهو ما يعادل راتب رونالدو خلال 5 ساعات فقط في نادي النصر السعودي حيث يصل راتب رونالدو إلى حوالي 16.6 مليون يورو في الشهر، أي ما يعادل 3.84 مليون يورو أسبوعياً وتقريباً على 555 ألف يورو يومياً، أي حوالي 23 ألف يورو في الساعة وبالتالي فجزء من إطلالة جورجينا هو قيمة 5 ساعات لرونالدو في السعودية.