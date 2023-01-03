نساء غيَّر الفلتر ملامحهن.. «ظهرن في الصور كالأشباح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حاولن الظهور بشكل مميز لكن الكاميرا فضحت الفوتوشوب بعدما شاركن الصور، جمعت صحيفة الديلي ميل مجموعة لصور سيدات شاركنها لكنها بدت كالأشباح أحيانًا وظهر الفلتر بشكل مخيف أحيًانا، ويعتبر الفوتوشوب والفلاتر من الوسائل التجميلية التي انتشرت بين النساء مؤخرًا لإخفاء بعض العيوب لكنها تحولت في حياة الأخريات إلى شبح تسبب في إحراجهن بعد وقوعهن في الكثير من الأخطاء في الذهاب بعيدًا قليلاً في عمليات التحسين الافتراضية الخاصة بهم.

ظهور مرعب بعد الفوتوشوب

من بين الطرائف الغريبة التي تسبب فيها هوس التجميل بالفلاتر والفوتوشب، حاولت التايونية «فرينكا» وصديقتها التقاط الصور في إحدى الجزر بفلتر جعل عيونهما تبدو مرعبة، ما تسبب لها في الحرج فيما بعد عندما شاركت الصور عبر صفحتها الشخصية.

لم تكن «فرينكا» وحدها من تسبب الفوتوشوب في إحراجها، شاركت إحدى المراهقات البريطانيات صورة لها ظهر فيها إخفاق الفوتوشوب في شكل جسمها غير العادي، وأخرى روسية قامت بمسح ملامح وجهها بالفلتر لتظهر بشكل شبح

كانت الثلاثينية الأمريكية «فيكتوريا» واحدة من السيدات اللاتي ظهرن بشكل مخيف بالفلتر، إذ بدت بعده بعيون كبيرة ولامعة وإبرازات ثقيلة على أنفها وعظام الحاجب، وذلك بسبب تجاوزها الحد في التعديلات، وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

مخاطر استخدام الفلاتر

ليست الخطورة في الظهور بشكل مرعب بسبب كثرة التعديلات التي تستخدمها السيدات في الفوتوشوب حول العالم، لكن في حديث سابق لـ «هن» قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية:«استخدام الفلاتر التي تغير من الملامح بشكل عام، تؤثر بدورها على الحالة المزاجية لمستخدمها خاصة وإن كان من الشخصيات العصابية، وذلك لأنها قد تعرض صاحبها إلى التنمر من قبل المحيطين به أو التعرض لتعليقات قد تشعره بالضيق، «ممكن جدا صاحب الصورة يتعرض لتنمر من صحابه على سبيل الدعابة منهم زي شكلك هنا يضحك وهكذا، ولو هو بيتأثر بالكلام ده، سهل جدا يتضايق ويحس بغضب شديد»